Una mujer halló tirada mercadría que entregan los colegios y no ocultó su indignación

Una vecina de la localidad de Santa Regina encontró en el basurero de la localidad la mercadería que se aprecia en las imágenes.

Dado su vínculo con la educación instantáneamente reconoció los alimentos que se entregan a las familias.

«¿Qué nos está pasando como sociedad?. Son alimentos que se entregan en los establecimientos educativos; se cree que son para familias que necesitan para el plato de comida diario.

Si no hace falta por qué no se le da de baja o dar menos? (porque créanme que es un montón) y tal vez, el gobierno pueda usar ese dinero para el sector Salud.

Se entiende mi enojo? Porque, además del gasto nacional está el tiempo de los trabajadores de la educación para luego ver como TIRAN … Se entiende que, a Dios gracias, en Santa Regina no hay hambre?

Se debe terminar esto porque no es una enseñanza», expresó indignada.

No es la primera vez que una situación de este tipo trasciende, en oportunidades, la respuesta (probablemente) ha sido que la cantidad hace que se venzan sin llegar a ser consumidos; no obstante nada lo justifica.

Cabe aclarar que son casos aislados y el descarte no se da con tanta frecuencia.

En algunos casos sabemos del trueque entre vecinos que reciben este tipo de asistencia con otros que no, aprovechando lo que cada uno tiene.

Así, con sentido comun, es entendible y hasta lógico; y, podría hasta ser imitado por quienes han arrojado comida a la basura.

