Valeria Iglesias es candidata a diputada nacional en 4° lugar junto a Florencio Randazzo

A horas del cierre del plazo para que las alianzas y los frentes oficialicen sus listas para las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) que se llevarán a cabo el próximo 12 de septiembre, el precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires del espacio Vamos con Vos, Florencio Randazzo, presentó sus candidatos al Congreso nacional.

El ex ministro del Interior y Transporte estará acompañado de la politóloga y empresaria industrial Carolina Castro; el ex intendente de General Pueyrredón, Gustavo Pulti; la docente Valeria Iglesias; el ex Director Técnico de Selección Argentina de Karate, Adrián Verdini; la soióloga, Julieta Rizzolo; el docente universitario, Juan de Dios Sincunegui; la Licenciada en Trabajo Social, Mariana López; el creador del conocido programa Campeones, Carlos Legnani, y la especialista en política de género y temas de desarrolo agroindustrial, Mayte Crespo Bjerg.

“Somos una fuerza nueva que trabajará para resolver los problemas de los argentinos”, dijo Randazzo tras dar a conocer la nómina. En este sentido, afirmó que “la lista está compuesta por gente que hace su primera experiencia como candidatos y también por gente que viene a aportar su conocimiento sobre diversas temáticas que nos permiten construir el camino hacia el país que queremos”.

Valeria Iglesias: profesora de Educación Primaria y de Adultos. Fue maestra de grado en primaria y adultos. También directora de escuela rural (2007-2008) y urbana (2011- 2013). Durante su carrera, trabajó como tutora del bachillerato acelerado de adultos en el Instituto de San Luis, a distancia, en el Centro de Educación Municipal de General Villegas (2003-2006).

Fue Directora de Cultura durante la Gestión Pascual, trabajó en la Cámara de Diputados con Gilberto Alegre, en la comisión de Educación. Después formó parte del Consejo General de Educación, y estuvo a cargo de la Dirección de Educación de Nivel Primario en la Provincia de Buenos Aires durante la Gestión de María Eugenia Vidal.

Relacionado