EXCLUSIVO – Habló la mamá de Marcelo Lucero: «Si el no está internado va a pasar algo grave, de eso somos conscientes» (AUDIO)

Rosa Montivero diálogo con Distrito Interior, preocupada por los últimos acontecimientos que tuvieron a su hijo Marcelo «Bum Bum» Lucero como protagonista al atacar en la calle a dos personas el viernes.

La mujer explicó que esta situación, cada vez peor, inició cuando su hijo intentó quitarse la vida ahorcándose cuando tenía 20 años; el tiempo que permaneció sin suministro de oxígeno en el cerebro le dejó secuelas irreversibles cuyas consecuencias son cada vez peor.

No dudó en decir que la familia está resignada a que en cualquier momento a Marcelo le pase algo, en clara alusión a que en uno de los episodios que protagoniza alguien va a reaccionar en su contra; o él mismo ocasionará daños irreparables.

¿Por qué esperar que otra familia deba sufrir o tener que soportar una pérdida?, se preguntó.

Es por eso, continuó, que pedimos desde hace tanto tiempo su internación, pero al ser una persona con un problema crónico su estadía en un centro de salud mental por orden judicial dura solo un breve tiempo.

Lucero tiene la contención de la familia, de hecho vive en su casa junto a los hermanos, pero más allá de tomar la medicación, es imposible lograr que permanezca adentro, ante el mínimo descuido se va y deambula.

No tiene problemas de adicciones y tampoco «se hace el loco».

Cuando tenía 20 años, hoy tiene 33, «Bum Bum», apodo recibido durante su etapa como boxeador debido a los explosivo de sus puños, entrenaba en el gimnasio de Arano Box en Junín, en ese momento tuvo un problema con su novia que lo afectó anímicamente. No tomaba alcohol, ni se drogaba, pero sí se juntó con amigo y bebió. Supimos luego que allí le habían puesto pastillas en el vino lo que le produjo su decisión de quitarse la vida. Suponemos que no eran sus intenciones, todo fue producto del estado en que se encontraba, luego de ello hasta el presente nunca tuvo intentos de suicidio, aunque no volvió a ser el mismo, explicó.

Desde entonces su cuadro se ha ido agravando, cada vez más impredecible y agresivo a medida que el tiempo pasa. La familia que es consciente de lo que sucede ha buscado por todos los medios lograr una internación que no ha tenido una respuesta definitiva, tal como lo explica en la entrevista.

Hoy Marcelo Lucero demostró lo delicado que es su problema, que a su vez es el de toda la comunidad que lo mira con preocupación y ha comenzado a exigir que desde el área correspondiente se lo intervenga con urgencia.

Al ser irreversible, con el agravante que cada vez será peor, el camino es uno solo y no puede demorarse más.

Hoy está internado por disposición judicial, pero si resulta liberado, como en otras oportunidades, todo volvería a repetirse y con posibles peores consecuencias. Marcelo cada vez más agresivo y la gente precavida y menos tolerante, sabiendo lo peligroso que puede resultar.

No hay en esta ciudad tantas personas con una patología similar, por lo tanto, todo hace suponer, que no sería tan difícil encontrarle al caso solución.

Audio de la entrevista a Rosa Montivero, mamá de Marcelo Lucero