General Villegas: Catriona Kirkwood renunció a la Dirección de Cultura

En lo que va del mes de julio, la funcionaria es la segunda colaboradora del intendente Eduardo Campana en dejar la Gestión. Podría contabilizarse la del Dr. Pablo López al renunciar a la Coordinación del SAME y las Guardias Externas, pero seguirá perteneciendo al staff médico del hospital, por lo tanto su desvinculación es solamente del cargo.

Anteriormente y como fuera adelantado por Distrito Interior, Fabio Zaratiegui, Secretario de Seguridad, dejará el cargo el próximo 31 de julio, la nota formal informando la decisión le fue presentada al intendente la semana anterior.

Hoy, luego que hiciera lo propio el pasado martes, la Directora de Cultura se desvinculó del área, tras algo más de dos años en la función; había asumido en febrero de 2019.

En ambos casos adujeron problemas personales.

Tanto en Seguridad como en Cultura aún no se han anunciado los reemplazo, más allá de los nombres que giran en su alrededor. Sobre el particular el intendente aún no se ha manifestado.