GRAL. VILLEGAS: RUBEN SALINAS RECIBIÓ EL ALTA LUEGO DE UNA INTENSA LUCHA CONTRA EL COVID (AUDIO)

Este sábado es un día de celebración para su familia y afectos más cercanos, del mismo modo que para buena parte de la comunidad que siguió de cerca la evolución de la internación luego de angustiantes días en que su estado de salud parecía ser irreversible, sin embargo, Rubén, de 43 años logró reponerse.

Lo aguardan como mínimo 3 meses de rehabilitación y cuidados hasta que de a poco vaya retomando la vida de manera normal; no obstante su cuadro general es bueno. Las secuelas del coronavirus están a flor de piel sobre todo las respiratorias, contó Carlonia Cadenas, su esposa, quien este mediodía dialogó telefónicamente con Fernando Cisarello en el programa Las Cosas por el Aire (FM Peregrina, 92.9).

«Estoy segura que fue un milagro», aseguró al tiempo que se confesó muy creyente, tanto que entre otras prácticas rezaron la novena durante la internación de su esposo y quedó como una práctica que se realiza de manera virtual. «Las oraciones que se hicieron sin importar el credo, los mensajes que recibíamos, todo era recibido y daba fuerza, fue muy importante», agregó y admitió por momentos haber perdido las fuerzas. «Cada parte se aguarda con angustia», explicó, insistiendo en que fue un milagro lo que ocurrió.

Rubén esta en su casa desde hoy, lo pero ya pasó y comienza para todos una nueva vida, no obstante para el resto de la sociedad, su recuperación es un motivo de esperanza para quienes se encuentran transitando la enfermedad, internados o desde el aislamiento en sus casas, aunque se siga despidiendo vecinos de diferentes edades; el coronavirus, no da oportunidades de adelantarse a sus efectos, simplemente porque su comportamiento es totalmente desconcertante, por eso hechos como éste no son otra cosa de una muestra más que «si se puede». Más que una frase una inspiración para la vida.

Audio de la nota a Carolina Cadenas

