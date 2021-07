Zonal: encontraron triquinosis en un jabalí cazado en la zona de Herrera Vega

La muestra del animal fue remitida al laboratorio Municipal de Pehuajó donde se detectó el parásito. El análisis arrojó resultado positivo en triquinosis, informó FM del Sol.

Laboratorio Municipal

El análisis para detectar la triquina es totalmente gratuito y se realiza en el laboratorio municipal. Para ello el productor debe remitir prueba real del animal faenado, cuya pieza adecuada para dicho análisis debe ser un fragmento de entraña, (lugar donde se aloja el parásito), no menor a los 100 gramos. La prueba debe ser acercada a la Secretaría de salud, ubicada en Artigas Nº821. (Solo para consumo personal/familiar).

A tener en cuenta

La triquinosis es una enfermedad producida por un parásito, que afecta al hombre y los animales, se aloja principalmente en cerdos pero el afectado puede ser el hombre, en caso de consumir productos en los que se encuentre el parásito.

Prevención

La mejor prevención es el control. Todo ciudadano debe saber qué es, y de donde proviene lo que está consumiendo. Por esa razón resulta indispensable respetar los siguientes consejos:

-No debes comprar, ni consumir carnes o chacinados que NO tengan rótulo y provengan de establecimientos NO autorizados para su elaboración, como así tampoco de la venta particular.

-El método mas adecuado para la destrucción de la triquina, es cocinar la carne a 80 grados por más de 20 minutos. De esta manera, el parásito se destruye.

-Comerciantes, no deben adquirir mercadería que no haya pasado por cabina sanitaria.

-Productores no deben alimentar los cerdos en sitios donde habitualmente se arroje basura, ya que estarían convirtiendo su lugar de crianza, en un foco infeccioso.

-Recordá que la salazón y el frío no destruye la triquina, aunque la congelación a -25 grados durante más de 15 días, destruye el parásito.

Desde la Secretaría de Salud resaltaron que ante cualquier inquietud, deben llamar al 474285 o 478923, o concurrir a la sede de dicha Secretaría, ubicada en Artigas 821.

Por último, el informe recomienda no consumir productos chacinados o embutidos sin rótulo.

Relacionado