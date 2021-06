Riat destacó la importancia de aplicarse todas las vacunas y adelantó una campaña para llegar a la mayor cantidad de personas

La titular de Epidemiología de General Villegas recordó en una entrevista en FM Peregrina (92.9) que existen otras vacunas que son iguales de importantes que la del Covid. No debemos olvidarnos del calendario de vacunación, resaltó.

Debido al Covid ha habido una baja muy importante en toda la Región Sanitaria del cumplimiento del calendario de vacunación y en este contexto no estamos en condiciones de permitir que haya un rebrote, por ejemplo de meningitis bacteriana que deja unas secuelas impresionantes de por vida, si no es que te causan la muerte; lo mismo ocurre con la neumonía, el tétano, para las cuales existe la vacuna.

Es fundamental aumentar la cantidad de gente vacunada, no solamente los chicos, sino también en las embarazadas.

Ningún sistema de salud ni público ni privado está en condiciones de afrontar ningún brote de nada, enfatizó.

Por ese motivo adelantó que próximamente habrá una campaña pública con el objetivo de aplicar vacunas simultáneas para completar el calendario de vacunación; allí se aprovechará la presencia de mayores que acompañen a los niños para que se pongan al día con las vacunas que tengan pendientes; entre ellas la de la gripe. La idea es abarcar la mayor cantidad de pobladores para evitar enfermedades con consecuencias graves.

Recordó además que cualquier consulta que deseen realizar deben acercarse principalmente a los CAPS de los barrios Fonavi y La Trocha, lo mismo que en los pueblos.

La vacunación contra el coronavirus mientras tanto continúa en el Prado Español todos los días de 9 a 18 hs. hasta el 30 de junio para la 1° dosis de Astra Zeneca.

Para primera dosis toda persona mayor de 55, 60 o 70 años que tenga o no comorbilidades, que no se haya vacunado, aunque no se haya anotado en la Aplicación de la Provincia, se puede acercar durante el horario indicado para aplicarse la vacuna.

La falta de calefacción en la Posta de Vacunación en el Prado Español

Este es un problema que se suscitó con la llegada de los primeros fríos y hasta el momento no ha sido resuelto, todo lo contrario.

Teniendo en cuenta el avance del invierno la doctora se despegó de la situación aclarando que no es jurisdicción de su área por lo que ha reclamado a Germán Polari, encargado de la logística, quien le manifestó haberle solicitado al municipio se haga cargo. Ante la falta de una respuesta, la profesional volvió a reclamar pero en esta oportunidad lo hizo a la Municipalidad, desde donde le manifestaron que el responsable de la logística es la Región Sanitaria (Provincia) y es la que debe encargarse de eso.

Mientras tanto los vacunadores y resto del personal pasan mucho frío, por lo que la médica les manifestó, además del reconocimiento por el esfuerzo que realizan para que la mayor cantidad de personas se pueda vacunar contra el Covid, su total apoyo en el reclamo por la calefacción.

Agregó que es un problema a su vez para las personas que llegan a aplicarse la vacuna, que desde el momento en que llegan hasta que se retiran permanecen en el lugar una hora aproximadamente expuestos al frío.

Las condiciones de trabajo son inhumanas, como si la pandemia no fuera ya cruel, hay que sumarle este detalle, expresó.

Una de las razones por las que se creyó las autoridades se muestran indiferentes ante esta delicada situación es que las instalaciones requieren ventilación, lo que motivó la explicación de la Dra. Riat echando por tierra cualquier especulación de ese tipo; cada 20 minutos, durante 5 minutos se debe ventilar y retomar la actividad con normalidad, de ese modo no genera ningún problema, sobre todo porque se cumplen estrictamente los protocolos y medidas de seguridad e higiene.

El video en el que el intendente aparece brindando en una cena

A pesar del tiempo transcurrido, el video en el que el intendente, tal sus propias palabras en el descargo y pedido de disculpas a la población sostuvo, se encontraba despidiendo al hijo de un amigo cuando fue filmado, sigue generando controversias para algunos de sus protagonistas.

Consultada, dijo haber sentido una gran desilusión, «sinceramente porque al estar uno trabajando día a día y codo a codo con todos los servicios que conforman el staff del hospital, ver el sacrificio que hacemos todos, ver la gran tristeza, la inestabilidad emocional que tenemos por esta alta tasa de mortalidad, que hace tiempo que estamos sin vacaciones, que estamos siempre con los mismos sueldos, muchos de nosotros, yo me incluyo porque es así, la verdad que no hemos tenido demasiada vida personal porque estamos con teléfonos todo el tiempo, muchas veces fuera del horario de trabajo, porque mi horario de trabajo es hasta el mediodía y yo sigo; como yo muchísima gente.

La verdad una gran decepción y una gran desilusión, como la mayoría de la gente. Indignación.

Cuando me llegaron las imágenes no lo podía creer, la verdad no lo podía creer; más allá de las disculpas, más allá que somos humanos, la verdad que estamos pasando una situación tremenda, donde hay gente angustiada en su casa esperando un llamado porque tiene a un familiar internado, donde hay gente que desde hace años que no ve a familiares porque los tiene en el extranjero o porque los tiene en otra provincia o porque no está vacunado aún y tiene miedo de correr riesgos, entonces me indignó. Tanto como si lo hubiesen hecho trabajadores de salud, compañeros míos.

Veo que muchos adolescentes se manejan impecables en cuanto a distancias, en cuanto a prohibirse visitar familiares de riesgo o de edad por temor a contagiarlos y que hacen las cosas, como siempre lo dije, mejor que muchos de los adultos».

La Doctora, que continuó refiriéndose al hecho en particular, incluso mencionando a otras de las personas que se encontraban junto al intendente, comentó que de la carta hecha pública por el personal de salud supo una vez publicada, «su contenido expresó lo que han sentido todos los que trabajamos en salud al ver las imágenes», remarcó.

Acerca de las consecuencias que hasta el momento ha tenido lo ocurrido y la postura adoptada por el mandatario municipal ante ello, Riat expresó que no considera tener la potestad de juzgar a nadie, al tiempo que aseguró que cada acto que uno realiza tiene sus consecuencias y debe hacerse cargo.

