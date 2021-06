Por primera vez se realizaron cinco cirugías oftalmológicas en el hospital de General Villegas

Como adelantara Distrito Interior por primera vez se realizaron cinco cirugías oftalmológicas en el Hospital Municipal. Las intervenciones fueron llevadas a cabo ayer miércoles 23 de junio.

La oftalmóloga Evangelina Serrano explicó de qué manera se realizaron las intervenciones de cataratas en General Villegas.

“Desde que se armó el Centro Oftalmológico era uno de los asuntos pendientes y me llena de satisfacción porque detrás hay un trabajo muy grande desde la logística, la preparación, los insumos que no hay en Villegas, que no falte nada, con un equipo de quirófano excelente y hablando con los pacientes para que todo salga bien”, dijo Serrano.

Además, señaló que “la idea es que se puedan hacer la mayor cantidad de convenios entre las obras sociales y el hospital para que todos los afiliados de las obras sociales lo pueden hacer acá en Villegas y no tengan la necesidad de viajar, incluso a los controles postquirúrgicos y aquellos que no tengan obra social y estén en condiciones de vulnerabilidad se va a hacer cargo el Municipio”.

“Fueron cinco pacientes de los cuales el más joven tenía 50 años y los demás entre 70 y 80 con grandes cataratas y visión bulto, así que creo que se puede mejorar un montón la calidad de vida sobre todo en los adultos mayores”, añadió.

También consideró la posibilidad que se hagan intervenciones una vez al mes, pero depende de todo lo que pasa en pandemia y cuestiones personales de los pacientes ya que la lista para cirugías también es importante.

“Estoy sumamente agradecida con el Municipio, con los pacientes y el equipo de quirófano porque todo salió como esperábamos y el apoyo del equipo esterilizador, enfermeras, que han puesto lo mejor para que todo salga bien”, consideró.

Turnos en el Centro Oftalmológico

“Como la demanda es tan grande decidimos abrir las agendas hasta diciembre de este año como para que en algún momento puedan pasar por acá y tener su control”, dijo y añadió que “les pedimos paciencia porque la demanda es enorme”, aseguró Serrano.

Con respecto a la urgencia explicó que siempre se trata en el hospital y según el caso el médico de guardia externa o se deriva al oftalmólogo de turno.

“Desde que arrancamos en noviembre del 2020 han pasado más de 1600 personas que es una locura, cosa que me llena de satisfacción y agradezco la confianza de todos de acercarse acá y siempre buena predisposición y buena onda”, señaló.

Por último, consideró que “es realmente un montón de gente que no tenía acceso a un servicio, se le están haciendo muchos estudios complementarios a los pacientes; desde toma de presión, campo visual, ecografías, fondos de ojo –a todos los niños- y también atendiendo muchas derivaciones de cardiólogos y endocrinólogos”.