César Julián: «En General Villegas, Juntos por el Cambio es Juntos por el Cargo» (AUDIO)

El Concejal del Frente de Todos volvió a irrumpir en la arena política luego de ser convocado a una reunión junto a su compañera de banca, por el intendente Campana. La invitación le llegó luego de haber refutado al Ejecutivo en el tratamiento de la aprobación del Ejercicio 2020 especialmente en los números que el oficialismo mostró sobre lo destinado y utilizado en el mantenimiento de la red vial del distrito.

La entrevista realizada en FM Peregrina (92.9) permitió oír a un Julián directo y sin ahorro de críticas para la máxima autoridad municipal al que directamente trató de mentiroso.

Luego, al abordar otros temas de la Gestión municipal, analizó, sugirió y criticó distintos aspectos dejando algunas frases contundentes como la del título que provocaron al mismo tiempo aplausos y abucheos.

Dijo desmentir algunas cosas manifestadas por el intendente respecto a la reunión que mantuvo junto a Verónica Zallocco en el despacho. En principio fuimos por un tema y terminamos hablando de otro, comenzó diciendo.

Julián se había referido días pasados al aporte que realizan los productores agropecuarios del distrito lo que provocó, según el edil, molestia en el primer mandatario municipal, aclarando que sus dichos están basados en los números que el propio Ejecutivo provee.

La recaudación por la Tasa Vial en el partido de General Villegas fue de $ 266.000.000 en el 2020, los productores aportaron $ 415.000.000, pero la realidad es la cifra anterior; pero lo que el intendente no dice es que el municipio recibe por coparticipación de la Provincia por el Inmobiliario Rural $ 108.000.000 y Inmobiliario Rural Afectado, $ 40.000.000 más; por lo que si sumas los $ 266.000.000 que recauda la Municipalidad en concepto de Tasa Vial, aporte directo de los productores, más los $ 108.000.000 que envía la Provincia por coparticipación, más los $ 40.000.000 por Inmobiliario Rural Afectado, da un total de $ 415.000.000. Esa es la cifra que los productores aportaron durante el 2020, insistió.

Sobre esto, prosiguió Julián, «Campana sostiene que de los $ 266.000.000 gastó $ 226.000.000, haciéndole creer a los productores que del Presupuesto total invirtió el 12% en caminos. Esa es otra mentirá, enfatizó; porque en realidad se gastaron $ 82.000.000 en arreglos de caminos municipales, más $ 14.000.000 en arreglos de caminos provinciales, lo que da un total de $ 97.000.000, no $ 226.000.000; eso significa el 5% del Presupuesto y no el 12% como asegura Campana».

Lejos de terminar el tema allí, el concejal opositor prosiguió diciendo que de los fondos que envía la provincia, $ 40.000.000 deben ser afectados al mantenimiento de caminos provinciales, de los cuales se gastaron $ 14.000.000; lo que significa que fueron desviados $ 26.000.000. La Ley 13.010 en sus Artículos 2 y 3 impone esta obligación. Traerá problemas, aseguró.

«Vemos con preocupación como nos miente a los villeguenses y en este caso a los productores agropecuarios; es un tema en el que hemos trabajado mucho para hacer este análisis, por eso no puede ser que el intendente diga que hicimos una mala interpretación, que hay que tener cuidado con lo que se dice; pero nosotros nos basamos en los números que ellos nos dan».

Consultado acerca del objetivo que perseguiría el intendente al ocultar la verdadera información, Julián respondió que esa es una pregunta que se le debe hacer a Campana, puede ser desconocimiento o tendrá otro motivo, deslizó.

Modo campaña

Las fuertes declaraciones obligaron a consultar al concejal si se encontraba en «modo campaña», respondiendo categóricamente que no, que desde su asunción ha sido coherente con lo planteado anteriormente; inclusive esa pregunta se la formularon cuando tiempo atrás comenzó a recorrer los pueblos, los barrios, a hablar con la gente. «Es algo que continúo haciendo, la semana anterior estuvimos (junto a Verónica Zallocco) en Sauze; tema del que también hablamos en la reunión con el intendente debido a la gran demanda que tiene ese pueblo. Es algo que continúa haciendo, con una frecuencia menor por la pandemia, pero es algo que no he dejado de hacer».

«En 2019 durante la campaña dije que mi idea era ser un concejal de territorio y lo estoy cumpliendo», recordó.

Las protestas de los últimos días

Una fue el corte de la ruta nacional 188 pidiendo por mejoras en el barrio La Trocha y la otra frente al palacio Municipal reclamando trabajo.

Julián se preguntó «¿cómo puede ser que los vecinos se tengan que manifestar para que el intendente visibilice sus problemas?»

«Villegas tiene un enorme Presupuesto con el que se pueden solucionar un montón de problemas como ya se hizo en su momento y vemos que el distrito se ha paralizado, retrocede, es como Villegas no encontrara el camino»

«Juntos por el cargo»

La frase se la atribuye a las actitudes y acciones que el Frente que gobierna General Villegas tiene, especialmente antes de las elecciones.

«Dicen que están peleados, que tienen internas, que no están de acuerdo entre si pero llegan las elecciones y se juntan todos; se juntan por el cargo, después se olvidan de la gente lamentablemente».

El edil del Frente de Todos se refirió a la reunión mantenida por el intendente y su Secretario de Modernización Gabriel Mones Ruíz, con sus socios políticos del radicalismo el pasado sábado en el comité, encuentro que se dio luego de una carta abierta que el radicalismo publicó manifestando su descontento con la reactivación de la Jefatura de Gabinete que asumió la Ing. Marina Justo y es su reemplazo, en la Secretaría de Producción, Comercio y Medio Ambiente asumió el Ing. Federico Gonella, generando un nuevo cargo jerárquico en medio de la crisis que la pandemia impuso.

Julián insistió en que los radicales muestran su enojo pero en el Concejo Deliberante, donde ese partido tiene mayoría, vota y defiende a la Gestión, ejemplificando con el reciente tratamiento de una obra, la plazoleta Hipólito Irigoyen que le fue adjudicada a la empresa Inarco con la que el municipio tuvo problemas por irregularidades años anteriores, detectadas incluso por el Tribunal de Cuentas.

La observación disparó la pregunta de por qué no se le da la prioridad y oportunidad a empresas locales. «Son $ 9.000.000 que podrían quedar en General Villegas. Lo mismo pasa con el cordón cuneta en el barrio El Cardal en la que el movimiento de suelo lo realiza una empresa de Lincoln, el hormigón lo traen desde Rufino, habiendo empresas de esos rubros en nuestra ciudad».

«Vemos que no le dan prioridad a lo local. Deberían acompañar a las empresas a ponerse al día si no están, a presentar correctamente la documentación, priorizar que ese dinero se quede en el distrito, no que se vaya afuera».

«En este tiempo de pandemia donde hace falta el trabajo, se han cerrado varios comercios, ese dinero hubiera venido bien», remarcó.

El presente de cara a las elecciones

Hoy la oposición se encuentra dividida, aunque con intenciones de unificación, pero sin que se hayan observado, al menos en la superficie, señales de que ello está en proceso, aún cuando todos coinciden que la unión podría otorgarles la victoria de las elecciones de medio término posicionándolos en el camino hacia el 2023.

«Estamos trabajando en una nueva alternativa que incluya a todos, no queremos dejar a nadie afuera porque evidentemente en el 2019 no alcanzó. A todo aquel que no esté de acuerdo con este Gobierno local le decimos que se acerquen porque tenemos que hacer una oferta amplia que sea capaz de enamorar a todos los villeguenses para cambiar el destino de nuestra patria chica».

El edil insistió en la importancia de dejar los egos de lado y convocar a su vez a aquellos hombres y mujeres de experiencia que incluso, han sido o estado en el Gobierno, aún cuando muchas de las cosas que se requiere, como agua, gas y cloacas, no pudieron ser resueltas. «Villegas tuvo un crecimiento, se hacían cuadras de asfalto que esta Gestión dejó de hacer, se cortó el círculo virtuoso que el vecino pagaba la cuadra de asfalto y con eso se hacía otra, con el mismo método se compraba una quinta, loteaba y cuando los adjudicatarios comenzaban a pagar se compraba otra. Ahora Villegas está estancado».

El estado de la ruta 33

Luego de referirse a otros temas, siempre crítico con la Gestión Campana, llegó el momento de hablar del precario estado de la traza nacional que no ha parado de generar inconvenientes a decenas de conductores que la transitan.

Luego de reconocer que la responsabilidad de la conservación y reparación de la ruta es del Estado Nacional, dijo que el anuncio por parte de Patricio García, Gerente de Vialidad, asegurando que en los próximos meses se licitaría la obra es un motivo de esperanza, pero la Municipalidad podría/debería al menos bachear como una manera de dar inmediata solución a un problema que se está dando.

Posteriormente a la entrevista, personal de la Delegación de Piedritas, entre los que estuvo el Delgado y de la ciudad cabecera realizaron un «bacheo artesanal» hasta donde el rap con el que contaban les permitió, luego quedaron a la espera de la provisión de éste por parte de Vialidad. Se taparon los pozos más grandes.

Estaba prevista la tarea de personal de Validad que había venido de Córdoba y Buenos Aires, pero el contagio de Covid de dos de los operarios obligó a aislarse a la cuadrilla postergando el trabajo.

Ante las consultas realizadas lo realizado solamente es un paliativo en medio del precario estado en que se encuentran ambas manos; especialmente en el tramo comprendido entre Piedritas y la ciudad cabecera.

Momentáneamente la mayoría de los pozos más peligrosos estaban tapados.

¿Qué le interesa a este Gobierno Municipal?

La pregunta se la formuló el entrevistado al repasar algunas de las cosas consideradas simples pero necesarias, especialmente para un momento como el que vive el distrito por la pandemia. En ese sentido observó la falta de mantenimiento en el hospital, del que dijo ni siquiera han pintado, no atribuyéndolo a este tiempo porque consideró que desde la asunción en 2015 no se lo ha intervenido en ese sentido. Citó para apuntalar su comentario en la imagen que devuelve el nosocomio y las imágenes que la gente, e incluso el personal toman del estado en que se encuentra.

«En Deporte, nada, en Salud se destinan muchas partidas pero cuando vamos a los números no es así, el área de generación de empleo no anda, viviendas, cordón cuneta; nada, nada, la verdad me entristece mucho porque General Villegas tiene un potencial enorme, está ubicado en un lugar estratégico de la Argentina desde donde podemos importar lo que producimos, tener una marca propia que sea de referencia en todo el país.

Pienso en las personas que pasan frente a Villegas desde el cruce de rutas hasta el acceso al cementerio, lleno de pasto, basura tirada; eso tiene que estar impecable porque habla de nosotros, el municipio se tiene que encargar por más que digan que la ruta es nacional, que el visitante al pasar diga que linda esta ciudad y entre. Colocar un cartel que diga «visite nuestro Parque Municipal», tenemos uno de los mejores parque de la provincia de Buenos Aires; tantas cosas se podrían hacer con el Presupuesto que tenemos y vemos que no se hacen. Con poco se logra esto».

«Para lograr cosas hay que juntarse con los mejores y yo lo hago, me reúno con los que fueron ejecutivos y legislativos, los que ya saben como se gobierna. Tenemos que buscar, juntar y sentar en una mesa a esos y armar un proyecto que nos mejore a todos la calidad de vida, porque para eso estamos los políticos, para solucionarle los problemas a la gente», concluyó.

Relacionado