Horacio Salega, en recuperación, habló luego del terrible accidente sufrido días pasados (VIDEO)

El chofer de la Municipalidad de General Villegas que el pasado martes 8 por la mañana viajaba junto a un compañero por la ruta 226 con destino Pehuajó cuando al esquivar una moto se despistó y volcó, terminando dentro de un profundo zanjón, con la camioneta Chevrolet S10 en la que se movilizaban.

Salega, permaneció un largo tiempo atrapado en el habitáculo, inconsciente y con lesiones, hasta que pudo ser rescatado; su acompañante, Enzo Aicardi, pudo salir por sus propios medios, aunque sufrió lesiones pero de carácter leve.

Esta mañana Horacio Salega, quien se encuentra en reposo en su casa, habló en FM Peregrina (92.9) contando detalles cómo lleva adelante su recuperación, mientras se encuentra a la espera de ser trasladado a un centro de salud de la zona para que le realicen una tomografía, dado que el tomógrafo local aún no ha sido reparado; «tengo fuertes dolores en medio cuerpo y mucho dolor de cabeza, me cuesta respirar, aún me agito cuando hablo», relató.

A pesar del malestar, agradeció a todos los amigos y compañeros que lo llaman para saber de su salud y se ofrecen ante lo que pueda requerir. El Dr. Bertone viene todos los días para evaluarme, por lo tanto estoy cuidado, agregó.

Relacionado