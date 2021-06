El anuncio de Kicillof pudo haber sido un error por lo que General Villegas no bajaría de Fase

El viernes el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires sorprendió al referirse en conferencia de prensa al esquema de Fases y el regreso a la presencialidad en aquellos distritos de Fase 3 en adelante. En la oportunidad se refirió a aquellos que de esa Fase regresaban a la anterior, mencionando junto a otros dos a General Villegas.

El anuncio tomó por sorpresa hasta al mismo intendente que hasta ese momento descontaba la permanencia en Fase 3, entre otros motivos porque oficialmente no había habido comunicación alguna y tampoco los números Covid indicaban un escenario para retroceder.

El primer contacto extraoficial mantenido entre Campana y el área provincial competente sugirió aguardar la publicación en el Boletín Oficial los próximos días, adelantando que hasta ese momento lo anunciado tenía carácter oficial. Sin embargo y con el correr de las horas se habría concluido en que se habría tratado de un error comunicacional y el distrito de General Villegas continúa en la Fase 3. Una prueba de ello puede ser el comunicado oficial de la Dirección de Escuelas que confirmó el regreso a clases presenciales a partir de este lunes 14 como está establecido para los municipios en Fase 3.

Hasta el momento no ha surgido comunicación oficial alguna por parte de la Provincia ni del Ejecutivo haciendo referencia al particular y quizá nunca surja.

Hasta el momento y hacia adelante no habrá modificaciones en las medidas establecidas para los horarios de funcionamientos de comercios, prácticas de deportes, circulación de personas no esenciales, etc.

