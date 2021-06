«Acá nos vamos a quedar hasta que nos den una respuesta positiva»

Un grupo de vecinos se manifiesta frente al Palacio Municipal reclamando trabajo.

Son unas 7 personas que desde hace unos 5 días mantienen la protesta pidiendo «un trabajo digno», exigiendo al intendente ser incorporados al municipio, entendiendo que hay lugar para ellos.

Esta mañana incendiaron gomas en la puerta de la Municipalidad obligando a que intervenga la Policía cortando la calle para evitar inconvenientes con los vehículos que circulan por allí, sin que ello impidiera continuarán con la manifestación.

Temprano 3 de ellos habían sido recibidos por Eduardo Campana quien les manifestó que evaluaría la situación para darles una respuesta en los próximos días adelantándoles que es difícil la posibilidad de cumplir con lo que exigen debido a la situación, por todos conocida, que atraviesa el distrito.

No obstante, no satisfechos con la respuesta, aseguraron que no depondrán la actitud y el lunes continuarán con la.medida de fuerza.

