«Jugando al Tetris», la expresión explica la situación Covid en General Pinto que inspiró al Dr. Valerio Rossi

Bajo el título ALERTA, JUGANDO AL TETRIS, compartió de manera creativa la fragilidad del sistema sanitario en este momento acechado por la pandemia.

El empujón final para escribir esto fue que tuve que acudir al hospital, para junto con el/la medico/a de guardia dar tratamiento a una paciente, luego de haber finalizado con dicho propósito, le pregunté por la situación que estamos atravesando localmente por el covid y su respuesta me sacudió, por lo concisa y gráfica, (lejos que fuera de contexto su expresión pudiera ser malintetpretada), fue un resumen de una lucha dramática; «Estamos jugando al TETRIS con las camas».

Gente tenemos la suerte de contar con un hospital que en relación a la cantidad de habitantes que somos tiene capacidad y equipamiento que no todos los pueblos o ciudades poseen, así y todo puede llegar a colapsar ; parte que está situación no ocurra,depende de nosotros y de las medidas que los que tienen la responsabilidad de cuidarnos tomen, Yo sé que esas medidas deberán ser restrictivas y nos van afectar a todos y algunos se verán mucho más «afectados» todavía. Por supuesto que eso solo no sirve, pero contamos con anuncios de más vacunas y planes intensivos de vacunación, también deberá haber seguramente ayuda social, pero todo esto no será suficiente sino se hace con acompañamiento nuestro, y con nuestro, me refiero tanto en el ámbito público-social, como privado(aislamiento, reuniones, etc).

Si la vacunación anunciada se cumple y restringimos la circulación, el contacto social y realizamos las medidas de cuidado que ya todos conocemos(barbijo, etc), tenemos la posibilidad de no colapsar, bajar la curva a una meseta menor de casos y quizá con posibilidades ciertas llegar a nuestro » 9 de Julio» siendo un poco mas»INDEPENDIENTES».. Aunque en este lapso seguramente seguiremos lamentando alguna nueva pérdida juntó a las 24 que ya nos duelen. Pero no creo haya otra salida, y vuelvo a repetir sé que muchos rubros laborales sufrirán más que otros, pero en toda lucha siempre desgraciadamente hay quien recibe más» balas» que otros y también con ellos será el estado a quienes deberá primero implementar medidas de ayuda.

Pero quiero volver a una luz de esperanza, si podemos hacer todo esto,estimo que nuestro amado Pinto puede hacer historia, así como individualmente la hicieron y hacen otros Pintenses, ya sea en ciencia, deporte, política, arte,etc, sino hacer historia colectiva, en ser un pueblo que se unió, desde el menos protegido ciudadano de a pié, con los que tienen la máxima responsabilidad de conducirnos y así quedar como un

EJEMPLO de LUCHA contra este «BICHO INFAME».

Abrazo a todos.