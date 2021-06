Villeguense fue víctima de una estafa por casi $ 1.000.000 con el cuento del tío

El hecho fue denunciado esta mañana en la comisaría local.

La mujer, una conocida comerciante de ropa, recibió en el día de ayer por la noche un mail procedente del banco Galicia, entidad con la que opera, en el que solicitaba ingresara al link que éste adjuntaba dado que la clienta registraba irregularidades, por lo que la víctima accedió con su usuario, clave y otros datos a la cuenta de la sucursal local (N°296).

Esta mañana a primera hora al revisar la cuenta observa movimientos que se habían producido durante la noche y madrugada por una suma de aproximadamente $ 300.000 y la solicitud de un crédito por algo más de $ 500.000.

Este modus operandi es junto a las llamadas telefónicas, uno de los más comunes y fáciles para hacer caer a las victimas que a pesar de la familiaridad con las entidades bancarias, manejo de la tecnología y las advertencias constantes que se realizan desde la Policía Comunal son vulneradas.

Es importante recordar que no se debe suministrar dato alguno de claves, números de tarjetas, etc. en ningún caso salvo de manera personal. Las entidades no solicitan ese tipo de información.

A raíz de la denuncia la Policía se encuentra trabajando en esta nueva estafa bajo la modalidad «Cuento del Tío» que se ha convertido en uno de los delitos más comunes y frecuentes en nuestra zona.

Interviene la UFI N°6 a cago del Agente Fiscal Dr. Fabio Arcomano.

