«Tenemos más casos de Covid que los informados», sostuvo el Dr. Ariel Puig de Bunge

Emilio V. Bunge tiene 20 casos activos informados este mediodía de manera oficial por el municipio de General Villegas a través de la placa diaria que emite, pero el médico se refiere en realidad a los contactos estrechos de los infectados que no aparecen allí pero que clínicamente son positivos.

Esta mañana fue entrevistado por la emisora Zeta de Bunge, lugar donde reside y atiende el profesional quien en sus declaraciones echó claridad sobre las cifras, prácticas y recomendaciones en el abordaje del coronavirus.

Puig se refirió específicamente a Bunge pero califica para el resto del partido.

En realidad son muchos más, sostuvo al hacer mención a los 20 casos activos informados hoy, porque son 20 las personas hisopadas que dieron positivo, pero por cada uno de ellos se deben tener en cuenta que son 3 convivientes, por lo tanto cada caso se debe multiplicar como mínimo por tres.

En su momento hubo una discusión con la ciudad cabecera porque nosostros los contabilizábamos de esa manera, luego nos reunimos y se estableció que los considerados positivos serían por hisopados, pero los contactos estrechos se consideran positivos por criterio clínico.

Este relato pondría los números considerablemente por encima de los actuales plasmados en la placa y aunque no trasciendan formalmente, es una realidad que existen. Por esa razón, seguramente, insistió en más de una oportunidad que la única forma de controlar esto es cuidándonos y los contactos estrechos cumpliendo el aislamiento. Por eso cuando alguien ve a una persona que debe estar aislada por la calle debe dar aviso. Tendremos que hacer que el aislamiento lo haga a la fuerza», sugirió.

Puig tuvo otras declaraciones tan interesantes como poco mencionadas; ante la consulta del modo en que debe proceder una persona que fue dada de alta y el resto de su círculo sigue aislado; el médico respondió que en teoría alguien que superó el Covid habiendo estado aislado 14 días, puede hacer la vida normalmente aunque conviva con positivos. Se sugieren 14 días, pero en realidad son 10, precisamente por precaución, explicó.

En el tramo final de la entrevista volvió a resaltar que no existe otra manera de prevenir los contagios que no sea con aislamiento, distanciamiento, uso de tapabocas, sanitizantes y sobre todo evitando las reuniones con amigos o familiares no convivientes.

Hasta tanto no se haya inmunizado al menos al 50% de la población esa será la única alternativa confiable; actualmente al menos en Bunge ha sido vacunado el 30%.

Hoy la localidad de Emilio V. Bunge hisopa a un importante número de vecinos de otros pueblos que se acercan para realizar la prueba. Ello se debe a que se decidió realizarle el análisis a todas aquellas personas que lo soliciten independientemente si son o no residentes. Para ello la cooperativa eléctrica garantiza la provisión de test rápidos.

Preferimos de más y no uno de menos; porque si perdemos dos o tres días son muchas las personas que pueden ser contagiados por ese positivo que ignora que lo es, concluyó.

