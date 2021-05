«Definiremos en las próximas horas de acuerdo a lo que resuleva Provincia», dijo Campana sobre el anuncio del presidente (AUDIO)

El intendente de General Villegas habló esta mañana con Fernando Cisarello en FM Peregrina (92.9) adelantando que el distrito no está alcanzado por las medidas anunciadas por el presidente Alberto Fernandez en la noche de ayer; no obstante no descartó alguna modificación a lo que está establecido localmente.

Por estas horas se reuniría el Comité de Crisis y mantendría comunicación con la Dirección de Educación provincial a cargo de Agustina Vila para tratar, en este último caso, la presencialidad de las clases dentro de los días alcanzado por las disposiciones presidenciales.

General Villegas se encuentra en Fase 3 pero con restricciones de Fase 2 por lo que supone el mandatario local no habría necesidad de generar grandes cambios.

El Gobernador Kicillof brindaría esta tarde alrededor de las 15:00 hs. una conferencia en la que haría los anuncios; a partir de ello desde la Municipalidad de Villegas se tomarían las nuevas decisiones.

Por ahora todo continúa sin cambios.

Audio nota con Eduardo Campana

