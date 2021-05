«Hoy los más vulnerables al Covid son los jóvenes porque no están vacunados» (VIDEO)

Lo sostuvo el Director del hospital de General Villegas, Dr. Raúl Sala al referirse a la situación epidemiológica del distrito de General Villegas que por estos días, luego de un amesetamiento de los casos, volvieron a aumentar los casos activos.

Lo llamativo es que la segunda ola atacó sin distinguir grupo etario y en ese contexto los jóvenes son los más desprotegidos porque es la franja etaria que no ha sido alcanzado por la vacunación. Prueba de ello es que los abuelos contagiados en el Hogar de Ancianos, si bien requirieron internación, no revisten gravedad. Tiene colocada la primera dosis. Por otro lado algunas de las víctimas fatales, jóvenes en muchos casos, no tenían colocada la vacuna.

Claramente es un dato saliente para no especular a la hora de los cuidados sostuvo Sala.