Bertone se refirió a la situación Covid en Piedritas y resto del interior del distrito de General Villegas

El Director Médico de los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS), Dr. Sergio Bertone, habló de la situación que atraviesa la localidad de Piedritas y resto de los pueblos del partido; lo hizo el mediodía del martes.

“Con esta segunda ola hemos tenido muchos casos en Piedritas, Bunge y Coronel Charlone principalmente y más casos aislados en el resto de los pueblos, pero en este momento Piedritas es la localidad con más casos positivos”, dijo.

Asimismo, comentó que “hasta las 12:00 había 113 activos, ayer cerró con 106 por lo cual al día y durante la mañana se sumaron 7 casos más y están todos controlados por el equipo que tenemos en cada centro de salud.

En este sentido explicó que cada CAPS incluye personal en la parte administrativa, médica, enfermería y colaboradores “que están al pie del cañón siempre” y que también “realizan la comunicación con los pacientes y obviamente el Hospital por si algún paciente requiere de traslado por alguna sintomatología que necesite otra evaluación”.

Con respecto a las causas del aumento de casos en Piedritas consideró que “lo primero que nosotros venimos diciendo desde hace más de un año es el cuidado de cada uno, el tema del distanciamiento, el lavado de manos, higienizarse con alcohol, el barbijo que veníamos viendo que en algunas localidades -como la ciudad cabecera por supuesto- que la gente no cumplía con esos simples protocolos de cuidado que veníamos dando desde salud”.

“Por un lado eso y por otro lado también hubo algunos casos que se hicieron test rápidos en otras localidades y dieron positivos y la gente de Piedritas volvió al pueblo y no notificó en el centro de salud y al no hacerlo no hubo nadie del equipo de seguimiento que además sabía que había personas que dieron positivo y que no se estaban cuidando y eso también fue parte de los detonantes que haya tantos casos en la localidad”, añadió.

Igualmente opinó que “tanto en Piedritas como en la ciudad cabecera y el resto de las localidades estamos en el pico de contagios porque hemos tenido una disminución del ingreso al Hospital para cuidados críticos o en sala de internación, pero a partir de los próximos 4 o 5 días vamos a tener las altas de los primeros pacientes que dieron positivo”.

“Veo que en algunos CAPS y Hogares de Ancianos los equipos están desbordados con el trabajo porque tienen que hacer toda la parte de hisopados y pensemos que gracias a Dios ahora tenemos test rápidos y con eso podemos verificar rápidamente si un paciente es positivo y tratar de aislar a toda la familia y antes teníamos una brecha de dos o tres días para notificarla, entonces además de los hisopados también están haciendo la carga de datos y la atención de las diferentes patologías por las que concurre la gente al centro de salud”, consideró.

Además, comentó que “en la calle se ve, con respecto a días anteriores, mucha menos gente circulando y quien lo hace es con barbijo, por lo tanto creo que se están cuidando un poquito más que es lo que veníamos bregando hace mucho tiempo”.

Con respecto a las otras localidades confió que están más tranquilos, tienen menos casos y por el momento están bien controlados y reveló que con el Intendente Campana estuvieron en Bunge dialogando con personal del CAPS, la Delegada y la médica de Charlone y analizando la situación.

“Pertenecemos al mismo Partido y hay que cuidarse de la misma manera; el distanciamiento, uso de barbijo, alcohol en gel, y lo que venimos diciendo hace más de un año, que es lo que pedimos en la ciudad cabecera y va para todas las localidades; el cuidado”, reiteró el Director.

En referencia a descentralizar la vacunación COVID señaló que “es una decisión política y por este motivo todos los meses -cada 20 días- mandamos comunicados al Ministerio de Salud para que se pueda extender al resto de los pueblos”.

“En su momento -en diciembre- con la primera carga de vacunas que llegaron al país nos pidieron e hicimos un relevamiento de cada pueblo y sus habitantes y llevamos una heladera con freezer y grupo electrógeno a cada CAPS que está equipado para recibir cualquiera de las vacunas que está dándose a la población, pero no tenemos orden del Ministerio para descentralizar la vacunación de General Villegas y llevarlas a los pueblos”, concluyó Bertone.

