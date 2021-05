Javier Reynoso: «Es muy probable que tengamos la cepa Manaos y del Reino Unido en nuestro distrito»

En conferencia de prensa, el Intendente Municipal Javier Reynoso de Rivadavia, y el Secretario de Salud Aldo Vergara, confirmaron la circulación viral de nuevas cepas de Covid-19 en el distrito.

El Dr. Aldo Vergara Sec. de Salud del municipio expresó “Tenemos variables total y absolutamente distintas a las del año pasado y que reunen estas características que hacen que haya este número de casos y este tipo de casos”

“Esta nueva variable es de gente mucho más jóven y que no evoluciona bien porque hacen neumonías bilaterales graves y que viene con aumento de la mortalidad como dato importante. Eso va de la mano con el mayor número de casos porque es mucho más contagioso el virus que la variable del año pasado” agregó el médico.

Vergara pidió que la gente no se junte en reuniones sociales porque con esta variable una sola persona puede contagiar a muchos “disminuir las salidas y las reuniones sociales; tomar todas las medidas de bioseguridad, de hecho en Villegas se confirmó la cepa Manaos y por eso ellos tuvieron el gran incremento de casos. Por eso les pido que se cuiden y tomen todos los recaudos”.

Javier Reynoso explicó el significado de estas nuevas variantes del virus “significa que probablemente y lo estamos observando, los pacientes son de menor edad, los casos son más graves y sobre todo la mayor contagiosidad y es aquí donde quiero hacer un punto de inflexión, de reflexión y un pedido pero también una restricción que debemos tomar. Hemos tomado la medida de suspender todos los actos del aniversario pero también de restringir todo acto cultural, religioso, social y esperemos (depende de Uds mucho) lo que tiene que ver con lo familiar”

El Intendente explicó que para que la Fase 3 funcione y el conjunto de medidas lo haga correctamente “debemos restringir todo tipo de reunión social y aglomeramientos. No queremos este fin de semana y el que viene vecinos en la plaza porque sino tomamos las medidas por 14 días no vamos a observar resultados y los resultados se observan luego de los 14 días. Tenemos que parar y es momento de cuidarnos. No queremos aglomeramientos en las parquizaciones, se puede salir a cada uno de los espacios a caminar y demás pero debemos cuidarnos, no es momento de juntarnos”.

Reynoso contó que las variables de las nuevas cepas “se tomaron de pacientes que no tienen ningún contacto con viajes como antecedentes y eso da en toda la región donde se tiene la certeza y nosotros estamos próximos a certificarlo quiere decir que ya tenemos circulación comunitaria. Todos los días tenemos que lamentar el fallecimiento de algún vecino, de algún amigo o familiar”.

El Intendente finalizó diciendo “Es momento de parar, le pedimos a todos cumplir, cuidarnos. Obviamente que vamos a estar tomando acciones, de control, de información porque tenemos que cuidar nuestro sistema sanitario también para que pueda atender esta patología que también recibe nuestro sistema, nuestros médicos, nuestros enfermeros, todo el sistema de salud están recibiendo pacientes más jóvenes, moderados a graves y sobre todo por la contagiosidad muchos más pacientes porque así los números lo reflejan en ese sentido”. (Fuente MasterNews)