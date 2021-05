Campana confirmó que no se detectaron, por ahora, las cepas de Manaos, Reino Unido o India

El intendente de Gral. Villegas declaró este mediodía en Cablevisión que las muestras enviadas al Malbrán confirmaron la presencia de una cepa mutada. Es la misma que ingresó al país originalmente, pero más contagiosa y agresiva.

Eso explica la cantidad de casos y el.alto índice de mortalidad.

Por el momento, las nuevas cepas, de Manaos, Reino Unido o India no fueron detectadas.

Las muestras enviadas fueron de tres pacientes explicó el mandatario que mencionó el caso del peofesional de la salud que con las dos dosis de vacunas se contagió, sobre el que pusieron especial énfasis.

Las muestras enviadas no recibieron alerta alguna, por lo tanto, como explicó una de las integrantes del equipo del Malbrán a sus pares de Gral. Villegas, si no se notifica significa que no se detectaron las nuevas cepas.

Aun así, lejos de ser un motivo para relajarse, Campana insistió en la necesidad de continuar con los cuidados extremos; ese es el motivo por el cual el distrito continuará con medidas de Fase 2 aunque se encuentre en la Fase 3.

En ese sentido aclaró que el protocolo le permite a pesar de la decisión tomada por Provinxia, adaptarse a la realidad local.

Lo mismo sucede con el regreso a clases presenciales que se irá dando desde hoy miércoles paulatinamente.

Piedritas y en menor medida Bunge, están siendo analizados de manera particular debido al alarmante aumento de casos, concluyó.

