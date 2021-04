Gral. Pinto: Tatiana Pacheco, «empate con sabor a victoria» en Mendoza

La boxeadora pintense tuvo su segunda presentación como profesional, esta vez a muchos kilómetros de distancia de su General Pinto natal.

Esta noche de sábado fue visitante en el Departamento de Junín, Mendoza, al enfrentar a la debutante Florencia Villarreal en la categoría

La propia «gauchita» describió el combate a 4 round al decir que fue un empate con sabor a victoria y así podrá ser apreciado cando se pueda ver por la pantalla de un canal satelital.

Fiel a su estilo, no se olvidó de agradecer a «toda la gente que me apoya, a todos por sus mensajes de aliento, (no salieron las cosas como esperábamos, después de 2 años sin boxear) … pero bueno

dimos un buen espectáculo!

Gracias a mi entrenador Cachi Oliva que no pudo venir, pero si estuvo conmigo .sicológicamente, gracias Franco Polo por brindarme el espacio para entrenar, a mi sponsor Lacteos Doble SS que me vino a ver. a mi familia y amigas que están siempre».

