COVID-19: «No puedo entender que la solución sea conformar un Comité de Ética para decidir quien vive y quien muere» (VIDEO)

La presidente del bloque de concejales del Frente de Todos y Gerente de Anses visitó esta mañana los estudios de FM Peregrina (92.9) donde abordó diferentes temas vinculados a los lugares que ocupa, como fue la breve sesión que anoche llevó a cabo el HCD y el descuento del 10% para beneficiarios de ANSES que realicen sus compras los días lunes en comercios locales, pero sobre todo la grave situación que el distrito de General Villegas atraviesa por la pandemia de Covid.

Puso especial énfasis en las declaraciones del Director del hospital, el Dr. Raúl Sala, quien anunció en la semana la conformación de un Comité de Ética en el nosocomio para decidir a quienes se les colocará respirador y a quien no, dado el alto requerimiento de pacientes contagiados que claramente a colapsado el sistema de salud público del partido.

«No puedo entender que la solución sea conformar un Comité de Ética para decidir quien vive y quien muere», enfatizó, responzabilizando al mismo tiempo al intendente por esta decisión. Al mismo tiempo consideró que es una muestra de que han bajado los brazos ante el coronavirus.

La dirigente no escatimó críticas y con particular énfasis se refirió a la postura indiferente del Gobierno del intendente Campana quien, aseguró, no pone al tanto a las autoridades sanitarias de la Región Sanitaria, Provincia y Nación de la gravedad de la situación en Villegas, condenando a los vecinos, «ellos se aseguran una cama y un respirador si se contagian y complican», sostuvo, recordando que Campana utilizó una ambulancia pública para su traslado y tratamiento cuando se contagió.

«Las autoridades sanitarias no saben la realidad de General Villegas, desde acá no atienden los teléfonos, no responden los mensajes», aseguró y comentó que los distritos vecinos que no tienen un panorama tan complejo como el nuestro pueden recibir a los pacientes graves de Villegas sin que haya un Comité que decida si debe vivir o morir; «para eso se debe levantar un teléfono y gestionar, pero no lo hacen».

«¿Tan orgullosos son que no quieren o no saben pedir ayuda?, esto es inaudito, solo pasa en Villegas».

Consultada acerca de su llegada a Provincia y Nación, ¿qué aporte puede hacer más allá de resaltar las falencias de la Gestión local?, Fernandez respondió que está gestionando y por eso el titular de la Región Sanitaria II se encuentra por estas horas en la ciudad para verificar cuál es la realidad de Villegas y obrar en consecuencia.

Preocupada y sorprendida, Sol Fernandez dijo que ella y todo su equipo está a disposición del Ejecutivo, mientras tanto haciendo todo lo que está a su alcance para que el impacto sea lo menor posible en la comunidad.

«Yo no me corro del problema, me preocupo y me ocupo».

La entrevista generó todo tipo de reacciones, clara muestra que el tema Covid atraviesa (casi) como único tema a toda la sociedad.