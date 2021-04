General Villega retoma este miércoles la vacunación contra el Covid

Luego que se anunciara por parte de Pami la llegada de 450 dosis de la vacuna Sputnik V, correspondientes al primer componente, para el distrito, este miércoles la Posta de Vacunación retoma la actividad en el Prado Español.

La aplicación de la vacuna se llevará a cabo los días miércoles, jueves y viernes, por lo que se sugiere a todas aquellas personas que han manifestado su voluntad de recibir la vacuna estar atentos al mail y/o teléfono porque serán contactados para la confirmación del turno.

La campaña de vacunación retoma con dos frentes abiertos que en el distrito han comenzado a sonar con fuerza desde hace unos días; por un lado la necesidad manifestada por vecinos de los pueblos que sugieren se descentralice la posta llevándola al menos a localidades intermedias acortando las distancias que existen entre estas y la ciudad cabecera, lo que no solamente ahorraría tiempo sino también recursos a la gente que debe movilizarse por sus propios medios. Esto ya llegó al Concejo Deliberante. Por el otro, varios de los trabajadores que intervienen en la vacunación, contratados por el Ministerio de Salud para tal fin, no han percibido sus haberes aún luego de varios meses de formar parte de los equipos de la llamada por el Gobierno «campaña de vacunación más importante de la historia» y quienes lo han hecho en algunos cosos no ha sido en su totalidad.

Si bien estas cuestiones no ponen, por ahora, en riesgo la campaña, su «éxito» sin dudas se puede ver afectado.

