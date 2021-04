«El día que falleció nuestra compañera queríamos llorar, abrazarnos y no podíamos» (VIDEO)

Paola Videla, enfermera de la UTI Covid, contó de qué manera debió el personal contener la angustia el día que falleció Mariana Becerra, quien había sido compañera de trabajo; con esa expresión, graficó el esfuerzo emocional al que deben someterse por la situación que les toca atravesar.

Del mismo modo que ello, los trabajadores de la salud, resignan sentimientos y momentos sobre todo en sus vidas particulares, se les pide a toda la población el acompañamiento para superar el trance en el que el coronavirus ha puesto a todos dentro del nosocomio y los CAPS en los pueblos.

Anoche antes que partiera la caravana por la ciudad, Distrito Interior entrevistó además a Viviana Sacco, enfermera docente e integrante del servicio de Oncología y a Valeria Mnasilla, Jefa Sala de UTI Covid, quienes explicaron los motivos de esta medida que los llevó a salir por la noche a manifestarse entre los vecinos y la manera en que están viviendo puertas adentro del hospital el avance del Covid que los hizo desbordar.

Sacco comentó que hace más de un año trabajan incesantemente de manera continúa, «estamos exhaustos, no es una exageración, por eso necesitamos que respeten todo lo que se ha indicado desde Nación y Provincia. Hemos visto estos últimos meses, sobre todo en verano, que mucha gente se ha reunido en bares, restaurantes, cervecerías, plazas, parques, que han compartido vasos, botellas, mates, sin respetar esas medidas, necesitamos que nos apoyen porque nosotros también nos cansamos y vamos a terminar enfermándonos, no de Covid pero sí de otro tipo de patologías por cansancio, stress. Si no nos cuidan, cuando alguien llegue a la guardia no habrá personal para asistirlos como corresponde. Realmente el personal se está agotando demasiado» expresó.

Mansilla por su parte reflexionó acerca de la baja en la edad de los pacientes que requieren internación y lo atribuyó a las salidas y encuentros (autorizados o clandestinos del último tiempo), además dijo que son los jóvenes los que más asustados están cuando ingresan al hospital; los adultos mayores no manifiestan ese temor.

Los jóvenes son pacientes muy demandantes y eso nos exige muchos cuidados antes y después de atenderlos, además necesitan contención emocional porque no están en contacto con los familiares», concluyó.

Con esas palabras y otros conceptos estas tres profesionales de la salud intentaban dejar el tan necesario mensaje a la comunidad que encierra un pedido fundamental y simple como es el de que todos respetemos individual y comunitaria mente los cuidados y los protocolos.