Gral. Pinto: Valetti aseguró que no existió habilitación para que el pub funcionara como boliche bailable

El titular de Seguridad de la Municipalidad aseguró esta tarde a Distrito Interior luego de la publicación que el llcal en el que se registraron imágenes de personas bailando, no estaba habilitado para otra cosa que no fuera pub y con claras indicaciones de que no se podía bailar, además de la cantidad de concurrentes y otras obligaciones.

«Evidentemente no cumplieron con lo establecido y evaluaremos cómo proceder», comentó. Por su parte la Policiía que tendría en su poder el material fílmado dentro del local en cuestión, habría iniciado de oficio las actuaciones correspondientes, incluso desde antes que trascendiera periodísticamente.

De acuerdo a lo que se desprende de lo recogido, en las próximas horas habría sanciones que, incluso, podrían llegar hasta la clausura.

