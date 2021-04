El Sindicato de Empleadas Domésticas se afianza y avanza en General Villegas

En el día de la fecha, 3 de abril, en que se celebra el Día de la Empleada Doméstica desde el sindicato que las nuclea comentaron las diferentes actividades en las que se encuentran trabajando y las recientes novedades que generaron.

En primer lugar, comentó Alejandro Balbi, abogado de las trabajadoras, queremos hacer llegar a todas un cordial saludo en su Día; luego comentó sobre diferentes cuestiones en las que venían trabajando.

Se acaba de lanzar la primera campaña de afiliación. El año pasado se iba a realizar una gran Asamblea al respecto que se suspendió por las razones de público conocimiento, por lo tanto ahora para poder ir avanzando en la registración del sindicato, estamos convocando a la afiliación del personal que esté registrado (en blanco), no es la idea desentenderse del personal no registrado, sino que para que no suframos observaciones en los papeles de registración debemos hacerlo de esta forma. Incluso tuvimos que cambiar la conformación de la Comisión Directiva provisoria por este tema, explicó.

Precisamente quien asumió la Secretaría General es Cecilia Velazquez (a quien se ve en la foto junto al Asesor Legar, Alejandro Balbi).

En esta primera etapa convocamos a todas las empleadas domésticas que están registradas a contactarse con cualquiera de los teléfonos que ponemos a disposición a fin de coordinar la afiliación, solo hace falta mostrar el recibo de sueldo. Más adelante la idea es ir haciendo tutoriales para que todo el público sepa cómo registrar a la empleada doméstica.

Los celulares para coordinar la afilicación en los pueblos son:

En Banderaló, Griselda (3388439291)

En Piedritas, Catalina (3388460740)

Los demás pueblos se irán agregando en el perfil de Facebook del sindicato, a medida que surjan referentes.

En Villegas (ciudad cabecera):

Bº Centenario, Florencia (3388484681)

Bº Las Lilas, Cecilia (3388672359)

Bº Procrear 1, Alejandro (3388513417)

Otro de los temas en los que nos encontramos trabajando y hemos recibido muchas consultas, no solo del personal, sino también de contadores; es el tema de la obra social.

Hay una obra social específica de las empleadas domésticas que no está en nuestra localidad (OSPACP), y de hecho tiene muy pocas delegaciones en el país. Intentamos a través de firmas que se obtenga una Delegación más en nuestra ciudad, pero lo cierto es que nos dieron a entender que eso no va a ocurrir.

La realidad es que muchas empleadas domésticas registradas del distrito están aportando a una obra social que no usan, y que usarla le implicaría más costos que beneficios, porque la solución que nos dieron es ir hasta la Delegación más cercana y atenderse allá, que en nuestro caso sería Carlos Casares y Pehuajó.

En resumen, prosiguió el abogado, cualquier beneficio parcial que se recibe con esa obra social se torna inexistente cuando se le agrega la nafta hasta esas localidades. Pagan y no reciben prestaciones por estos problemas de federalismo que nuestras localidades del interior siempre sufren.

Hace poco se planteó en la agenda nacional justamente el problema de las obras sociales, que es un problema estructural que necesita una reforma urgente; acá encontramos una solución al respecto, no sin necesidad de lucha de por medio, y es la siguiente: muchas empleadas domésticas, registradas anteriormente tienen OSECAC, y las que no, podrían tenerla.

Legalmente, y esto lo confirmamos comunicándonos con la superintendencia de salud, estas empleadas domésticas que se registran automáticamente con OSPACP, pueden cambiarse a OSECAC sin ningún impedimento legal. El trámite se ha actualizado recientemente y se puede hacer completamente desde internet.

El problema no es lo que la ley te permite hacer, sino la realidad de OSECAC, que hemos recibido un montón de consultas y quejas al respecto, ya que OSECAC no quiere afiliar al personal doméstico, o no te afilian a nivel local, o te afilian y duermen los papeles a niveles superiores, hay una bajada de línea en esa Dirección. No quieren tomar gente incluso cuando ya es OSECAC quien cobra los aportes por defecto. Ni siquiera judicializándolo acceden.

Lamentablemente esta situación actual de las obras sociales, las empuja a este tipo de conductas, de ser muy restrictivos para incorporar gente, cualquier sospecha de que puedas necesitar un beneficio (edad, sexo, trabajo, etc.) ya no te toman.

En este punto es donde surge, con mucha más razón, la necesidad de este sindicato. En alguna ocasión miembros de la Comisión del sindicato acompañaron a empleadas a OSECAC y milagrosamente lo que hasta hace unos días le decían que «no», acompañadas les decían que «si»; estamos queriendo organizar algún tipo de actividad en la vereda de dicha obra social para que cumplan con la ley y abandonen esa conducta, ya que el sector no tiene otra opción como sí la tienen en otras localidades, detalló.

Fnalizando, Balbi pidió que sigan el perfil de Facebook del sindicato, porque allí estarán anunciando todas las novedades, aumentos, días no laborables, etc.

