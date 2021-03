¿De qué depende que Pinto, Ameghino y Villegas vuelvan a tener el tren de pasajeros? (VIDEO)

Alexis Guerrera es el actual Director de Ferrocarriles Argentinos Infraestructura y el lunes participó en su ciudad, General Pinto, de la inauguración de dos aulas en un colegio; en la oportunidad, entrevistado por Distrito Interior se refirió a las decisiones que se deben tomar y los pasos que se deben seguir para que (algún día) sea restituido el servicio.

La reactivación de cualquier servicio ferroviario depende del Ministerio de Transporte y de la prestadora estatal SOFSE para pasajeros. ADIF, se encarga de la infraestructura para que circulen los trenes, explicó el funcionario a cargo de esa cartera.

Con la decisión tomada se tramitan créditos internacionales, principalmente chinos, para la compra del material rodante (locomotoras y coches, en el caso de pasajeros). Los trenes no existen más, las locomotoras no funcionan y los coches están dados de baja.

El Ministro Meoni ha duplicado la frecuencia a Junín. Eso se hizo una vez que se consiguió el material, tal lo detallado por Guerrera.

El funcionario pintense brindó datos con los que ejemplificó la situación; «para la recuperacion de parte de los ramales del norte con Belgrano Cargas y San Martín Cargas, tanto de cargas como d epasajeros, el presidente firmó un convenio por 4.700.000 de dólares con China; con eso se recuperaría una parte de lo que en los últimos 30 años perdió el país por las concesiones privadas».

SOFSE está trabajando en créditos internacionales para la compra de material rodante. Por otro lado, los trenes se encargan y se fabrican en origen, generalmente China o Estados Unidos, de acuerdo a la demanda, No existen en una concesionaria a la espera de que los compren, agregó.

La intención del Gobierno es clara, es la recuperación del sistema ferroviario, pero no es algo que se logre en un año y medio y menos con pandemia. En los 4 años del Gobierno de Macri decididamente se dejó de lado el sistema ferroviario nacional. La empresa estatal que presido quien mantiene las vías, sistemas de seguridad, señalizaciones, etc. no tuvo prácticamente inversiones.

Siempre construir es más difícil que abandonar o destruir y lo que paso en el sistema ferroviario fue un total abandono, concluyó.