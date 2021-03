Buscan a un villeguense que fue visto por última vez en Laboulaye

Se trata de Carlos Ibarra, 43 años, oriundo de nuestra ciudad, manejaba un camión de una firma de Don Torcuato cuando desapareció misteriosamente.

Uno de sus hermanos, Jorge, que vive en Villegas radicó la denuncia en la ciudad cordobesa donde fue visto por última vez.

Carlos, que en realidad mantiene escaso contacto con la familia, ha pasado buena parte de su vida en Buenos Aires, aunque años atrás vivió un tiempo en nuestra ciudad; a pesar de ello expresa Jorge, ante un hecho de estas características no puedo ser indiferente; es uno de mis hermanos de sangre y siento la necesidad de preocuparme.

La última noticia que se tiene de Carlos data del martes 23 de marzo a las 9:30 hs; estacionó su camión en la playa de la estación de servicio Shell (La Lucila) ubicada sobre la ruta 7 y no se lo vio mas. Desde entonces no ha habido nuevas conexiones a wathsapp aunque las llamadas por este medio se producen pero no contesta.

Según el propio hermano en el camión quedó todo, incluso las llaves.

El testimonio de uno de los playeros indicaría que lo vio bajar con un bolso y subirse a otro camión, pero no hay certezas de la veracidad de ese dato.

Carlos vivía sobre el camión, era su casa; esto ha sido así y la verdad es que no es la primera vez que se ausenta, pero hay detalles que llaman la atención, expresó.

Hasta el momento he mantenido contacto con el responsable de logística de la empresa para la que se encontraba trabajando quien manifestó que no hubo ninguna situación que pudiera provocar su espontaneo abandono (si eso fue lo que ocurrió), el mismo informó que el dueño se encontraba en Laboulaye tratando de recuperar el camión que había sido secuestrado; también estoy en contacto con autoridades policiales de Laboulaye y periodistas, concretamente no ha surgido nada todavía que nos permita conocer algún dato.

Lo único importante es que esté bien, concluyó.

Relacionado