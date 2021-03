Freddy Zavatarelli: «Les pido a todos que dejemos, no por el tema de la vacuna sino en general, la grieta»

La frase fue pronunciada en la Apertura de Sesiones el pasado 8 de marzo cuando el intendente de Gral. Pinto dirigió su mensaje a los concejales. Sin público, sin prensa y sin un discurso escrito, Zavatarelli improvisó en la ocasión.

Hizo especial hincapié en la vacunación y en su negación a confrontar aún en un año electoral como el que transitan; de este modo remarcó su manera de hacer política desde el lugar que ocupa. Sin manifestarlo explícitamente, se diferenció del estilo que practicó su antecesor. El hecho de haber informalizado la Apertura de Sesiones es en sí un mensaje (para el que quiera entenderlo) hacia esa y otras direcciones.

Zavatarelli, consecuente con el pedido de evitar la grieta en un contexto de pandemia y con la lucha contra el coronavirus como el objetivo principal, bajó los decibeles de cualquier confrontación a la mínima expresión y se enfocó en la superación de este desafío que el mundo enfrenta.

Discurso completo

Ya hace un año, creo que era 2 (dos) de Marzo del año pasado, cuando vine al recinto, no en esta sede sino en el recinto original del Concejo Deliberante, un día para recordar no sólo porque al otro día fue el primer caso de Covid en la Argentina sino porque yo vine acá con mi viejo en terapia y estaba agonizando y al otro día falleció, y la verdad que lo recuerdo y no quería poner ese mismo día como día de Apertura de Sesiones.

Ha sido un año terriblemente raro e intenso y la verdad que todos de una u otra forma hemos sufrido la anormalidad, el hecho de que no haya presencialidad en los Colegios, sí hubo clases pero no presencialidad. La educación es un ordenador social y ordenador familiar y bueno lo vivo también como papá, lo viví como Intendente y como funcionario público, los clubes con su función social que cumplen, ósea, todo desnaturalizado.

Cayó la peor de todas en el Mundo y no podía ser menos acá en nuestro Distrito, tratamos por todos los medios de mantener la calma y la serenidad, hubo un momento en el cual la verdad que no nos sorprendió a todos, parecía que el mundo se caía a pedazos y miramos por la tele o veíamos lo que estaba pasando en Argentina entonces lógicamente, empezaron muchas dudas hacia dentro, las dudas hacia fuera, ahí eran momentos de tomar decisiones rápidas minimizando daños, porqué cuando uno toma 800.000 (ochocientas mil) decisiones por día lógicamente no está esperando que sea la mejor sino hacer menos daño a la menor cantidad de gente posible, en ese marco tuvimos una tarea tremenda de toda la comunidad a la cual debo agradecer, si bien tengo experiencia en la gestión era un Intendente nuevo y bueno estas cosas realmente te marcan a fuego, a veces parecía insólito tener que estar tomando decisiones en medio de todos los escenarios de conflicto y bueno yo sé que esto no termino, no sé si pasó lo peor, pero gran parte ya ha sucedido.

Tratamos de mantener cierta normalidad en el Distrito, lo conseguimos por momentos, por etapas y después yo pensé ya en Agosto que no damos para más, la situación estaba muy compleja, estábamos rodeados cuando desbordaba Lincoln, Vedia, Junín y nosotros no podíamos ser una isla a lo cual yo pensé que se iba a desatar la tormenta en Septiembre y bueno aguantamos un mes más, en Octubre cuando ingresó el virus hizo lo que hacen todas las comunidades, desordena y provoca daño, dio latigazos que nos provocó primero una disparada de activos, seguido internaciones y desgraciadamente muerte. En Octubre, Noviembre y Diciembre fueron meses muy duros, cuando parecía que bajaban en el resto de los países nosotros estábamos en la situación inversa y después en las fiestas hizo otra estampida, era muy difícil, ya había mucho tiempo de encierro, en realidad la gente acá no estaba como en las grandes ciudades pero igual el cansancio, uno entiende, agota, agota las familias, los chicos, los adolescentes, las personas mayores, todo eso es recontra comprensible pero tenemos que tomar medidas restrictivas, resignar libertades individuales en pos de la salud y la vida.

Tuvimos otros problemas, no traje un diagrama, pero cuando nosotros hacíamos picos a los 10 (diez) o 15 (quince) días más o menos se hace un pico también de muertes, entonces lamentamos profundamente los 19 (diecinueve) Pintenses que perdimos.

Estamos esperanzados todos con la vacuna, les pido a todos que dejemos, no por el tema de la vacuna sino en general, el tema de la grieta, yo ya lo hablé esto y creo que no nos hace bien como sociedad, no nos hace bien como comunidad ponernos en posiciones muy estancas no llegar a tener acuerdos comunes en ciertas situaciones básicas, me refiero al cuidado de la salud y la vida de nuestros vecinos.

Cuando cerrábamos lógicamente hacíamos daño en alguna actividad económica, Tratamos de sobrellevarlo pero la verdad que no fue todo lo desbastador que pensábamos, pero seguimos lamentando esas 19 (diecinueve) vidas que se perdieron en el Distrito. Ahora estamos con una esperanza enorme en la vacuna y la verdad que el Distrito ha recibido dosis, las hemos aplicado, tenemos un remanente que de colocarlas, colocarlas en una turnera digamos, para esta semana ya tendríamos con la colocación de esas vacunas el 28,72% (veintiocho, setenta y dos) de la población vacunada, eso es importante en la fecha que estamos.

Esperamos que esta semana, tal vez mañana o pasado, recibir más vacunas eso va a hacer también crecer en el porcentaje de vacunación y llegar al invierno con la menor cantidad de internados posibles y con la menor cantidad de muertes posible para una futura segunda Ola, ojalá que no sea así. Nosotros gracias a un trabajo de todos, que debo agradecer a todas las fuerzas de seguridad lo que han hecho, logramos pasar el invierno sin casos y eso fue buenísimo para la comunidad y después fue una tarea de pelearle en la calle al virus, de no llevarlo al hospital, porque por más que tengamos la aparatología, por más que tengamos la infraestructura, por más que tengamos personal capacitado, no está para probar la virulencia de este virus, de hecho sucedió y por momentos no nos fue nada bien. El Sistema de Salud no estaba acostumbrado lógicamente a tratar con éste virus, primero lo sorprendió y después ya se adaptó a la situación y pudimos controlarlo y hoy en día ya está más avezado para poder responder ante las situaciones.

La verdad que pensé muchas veces si hacía el tradicional discurso de enumerar toda la actividad que hemos tenido durante el año que fue muchísima, tremendas actividades de la gestión que por más que la pandemia existió la verdad que pudimos hacer muchas cosas, tenemos muchísimas cosas por hacer también, muchísimos Proyectos, muchísimos Convenios firmados, ustedes van a ver qué hemos trabajado y vamos a trabajar en el futuro en diferentes materias tratando de que sea una gestión bastante homogénea, estamos trabajando para darle mucho empuje al Área de Producción y Parques Industriales, vamos a tratar de hacer una inversión muy fuerte a pesar de que ya tenemos un complejo fabril que se va a instalar en la Ciudad y debemos que dotar de infraestructura básica al parque industrial y falta mucho, habrán visto por ahí un Proyecto que puede transformarse en Convenio, hay que seguir elaborándolo y también vamos a trabajar en la agenda de ambiente, vamos a seguir con la construcción de la Planta de Tratamiento de Residuos, vamos hacer una fuerte inversión ahí con recursos propios, también en el Parque Industrial vamos a invertir con recursos propios. Vamos a ir a buscar un Plan de Viviendas para todo el Distrito, firmamos un Convenio marco, eso no quiere decir que sea el Convenio específico ni cuántas viviendas tenemos, estamos trabajando en nuestro Banco de Tierras que por suerte tenemos para poner a disposición de la Nación.

Vamos a trabajar en muchísimas Áreas, lo que es Deporte y Cultura se ha visto postergados, se ha visto relegado por el tema de pandemia, nosotros teníamos la intención de trabajar muy fuerte en estas 2 (dos) Áreas pero bueno tuvo que ser a distancia, hubo que adaptarse.

Tenemos muchísimas obras en Educación y Salud, Salud y Educación siguen siendo nuestros ejes y ustedes van a ir viendo durante el año, ya habrán visto todas las obras que están en ejecución y las que tenemos para presentar, habilitar e inaugurar para este período son más de 20 (veinte), 25 (veinticinco) o 30 (treinta) obras para inaugurar y otras tantas que se van a iniciar, Convenios con Vialidad Nacional, Convenios con Reparticiones Nacionales, con Reparticiones Provinciales y eso la verdad que nos llena de orgullo.

Pero la verdad que hacer un discurso puntualizando cifras y obras no era mi intención, mi intención era pedirles que nos enfoquemos en el tema de vacunación, sabemos que tenemos una campaña electoral por delante, pero realmente en este momento estoy pensando más en la campaña de vacunación que la campaña electoral, les soy absolutamente sincero, pero eso se va a dar, es una agenda que existe y tenemos que respetarla porque esa es la Democracia y les pido que como lo hice cuando asumí que tengamos cierto decoro cuando nos manifestamos, yo no soy un tipo de agredir rivales, circunstanciales rivales electorales, no van a escuchar de mí en ningún medio alguna manifestación ni personal ni de tono político elevado hacia ninguno de mis opositores, no es mi estilo y no lo pienso hacer ni por más que venga un proceso electoral, una campaña, no voy a entrar en el barro, interpreto que la sociedad está un poco cansada, angustiada, necesita de otras cosas, pretende de un dirigente que hable menos y haga más cosas, que muestre más cosas palpables, las palabras se las lleva el viento pero las cosas quedan y pretendo que mantengamos el respeto, lógicamente en un marco electoral que va a traer ciertas complicaciones porque también pretendemos estar del lado de la vida, del lado de la salud y vamos a tener que tomar tal vez medidas cuando, si es como yo pienso que puede haber una segunda ola como sucedió en todo el mundo y no veo por qué Pinto no pueda tener ese estado de situación.

El tema del 8 (ocho) M es un tema, porque está ligado a la Justicia, está ligado a qué hacemos para solucionar lo mal que estamos en esa situación, la verdad que no avanzamos sino que diría que estamos retrocediendo, no sé si es con una reforma Judicial, no sé si hay que reformar la legislación, no tenemos muchas herramientas los Intendentes más que acompañar al Poder Judicial local o desde la Dirección de la Mujer, desde Desarrollo Social, tratar de contener, pero vemos que la situación se desborda y conmemoramos y entregamos presentes a las mujeres por su trayectoria por lo que están haciendo en la comunidad de por lo que van a hacer en el futuro, pero la situación es cada vez más complicada, cada 39 (treinta y nueve) minutos tenemos una desgracia, en mi humilde opinión creo que tanto el Gobierno Nacional como el Gobierno Provincial, no importa que banderas políticas sean, hay que tomar esto como una Política de Estado, no podemos permitir seguir en esta situación, no sé cómo se hace pero estoy dispuesto desde el lugar que ocupó a poner la oreja, poner mis ganas y mi esfuerzo para tratar de torcer esta situación, deberían tal vez los Legisladores o el Poder Judicial pedirle alguna opinión a los Intendentes y a los Concejales que somos quienes estamos en el territorio, porque no es sencillo tomar decisiones de un escritorio cuando no se conoce cuál es la problemática local, no es tan fácil verlo desde un escritorio en la Plata o Buenos Aires, creo que las problemática son bien diferentes, no es homogénea nuestra Provincia y hay distintos estamentos, distintos sectores que tenemos que contemplar, no es lo mismo el interior profundo que el conurbano, no es lo mismo la Capital, hay que tomar medidas propias del lugar.

Voy a dejar un pedido aparte, más que un pedido es una solicitud, es que me den una mano, que me ayuden con concientizar a la gente acerca de la campaña de vacunación, de Registrarse, no veo otra forma realmente de luchar contra el virus sin que nuestros adultos mayores por lo menos o quienes tienen riesgo puedan estar vacunados lo antes posible, hay una campaña que ha largado la Provincia, la vacuna no conoce de banderías políticas ni de colores políticos, tenemos que tratar todos de volver a la normalidad y salvar vidas qué es lo que más nos interesa y lo que más nos importa en este momento. Yo no puedo llegar a todos los ciudadanos, a los vecinos, sé que a algunos ustedes llegan a donde yo no llego, me refiero a los bloques opositores, y tal vez ustedes no lleguen a donde yo llego y tratemos de hacerlo juntos, a esto, de tirar para el mismo lado, de tirar del mismo carro para poder sacar adelante nuestro querido Pinto y después será el campo de lo electoral y vendrán otras situaciones para mostrar fuerzas y demás, pero creo que esto nos debe unir a todos.

Les dejo el último mensaje acerca de que no quisiera qué fomentemos la grieta, que fomentemos algo que lo vemos por la tele pero no existe en nuestro Distrito que nos conocemos todos, tenemos hijos, padre, madre, abuelo, tratemos de no estar en el barro, de salir de esa situación y mirar más lejos, tener una mirada más amplia, no quedamos en viejas rencillas o cositas chiquitas, miremos con mayor amplitud, generosidad, más solidaridad hacia todos, porque a la vuelta de la esquina la vida nos cruza en estos pueblos, en estos distritos, así que no tengo más para decir van a ver ustedes anuncios, logros, inauguraciones tal vez por millones de pesos de inversión y eso es muy bueno para el Distrito, excelente para la gente, para generar empleo, no sólo del Estado sino también desde el sector privado que es a lo que apostamos.

La Argentina va a crecer, pero me preocupa muchísimo que cuando crecemos siempre hay 4 (cuatro) vivos que lo utilizan para remarcar precios, lo estamos viendo en la diaria en la gestión y lo estoy viendo en la diaria de la gente, en la microeconomía porque no se puede vivir en la macroeconomía y la estoy viendo en la micro y a la gente le está costando, la verdad que en este momento los precios y el virus es nuestro principal enemigo. Yo sé que son políticas a nivel Nacional o Provincial pero vamos a tratar por todos los medios de contener lo que podamos contener qué es el virus con medidas y con vacunas y vamos a generar todo tipo de inversión, vamos a volcar muchísimos recursos en el Distrito, en nuestro territorio, para que la gente tenga trabajo pueda acceder a los bienes y servicios básicos y esperando que obviamente Argentina crezca, que creo que en algún momento va a suceder eso, el tema de siempre es si crecemos con todos adentro y no con unos pocos, yo quiero un país para todos, no un país para algunos y en esa lucha me van a ver siempre.

No tengo ninguna voluntad de generar ninguna rispidez con nadie y quiero que salgamos adelante entre todos. El mundo decreció, el mundo entró en una depresión como la de los años 30 (treinta), parecida o peor y ahora va a crecer, va a crecer por estampida, por el hecho de existir, porque la gente va a salir y va consumir y va a crecer, eso va a tardar y nosotros tenemos que tratar como Estado de contener a quiénes más van a tardar en que les lleguen esos beneficios, así que en ese camino vamos a estar, en contener, en generar empleo, en generar trabajo, en generar condiciones de empleo, el empleo no puede ser sólo público, vamos a tratar por todos los medios de hacer inversiones para que también sea privado y tratar de bajo cualquier circunstancia, defender la presencialidad en la Educación, porque creo firmemente que es un ordenador social como les decía anteriormente.

Relacionado