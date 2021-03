«Nosotros creemos en un radicalismo que abandone el complejo de minoría, el radicalismo puede gobernar» (VIDEO)

Dos referentes de la cuarta sección de Protagonismo Radical visitaron este mediodía General Villegas; ellos son Franco Flexas, intendente de Viamonte, candidato a Congresal Nacional y Danya Tavela, vicerrectora de UNNOBA y candidata a vicepresidente acompañando a Gustavo Posse.

En el marco de la visita los mencionados acompañados, entre otros militantes locales por Sergio Prestti y Lucar Orden, visitaron el Ceam y el Palacio Municipal donde fueron recibidos por el intendente Campana.

En diálogo con Distrito Interior Flexas sostuvo que el rol del radicalismofue fue hasta ahora secundar al Pro, demostrando la falta de fortaleza dentro de la UCR lo que ha impedido conseguir más cosas para los pueblos, por eso consideró a esto una de las razones para salir de la zona de confort en la que se encuentra el radicalismo oficial.

Hoy el partido que quiere recuperarse está en decadencia, sin candidatos a la vista cuando en realidad la UCR tiene mucha gente para eso. Hoy parece que estuviéramos a la espera que el Pro presente su candidato cuando el radicalismo está para ser protagonista, enfatizó.

A pesar que distritos como General Villegas y General Pinto han logrado una Lista de unidad, Flexas resaltó la importancia de esta interna provincial que hacía una década no se llevaba a cabo, razón por la que se había caído en cierta chatura. Lejos de ser una interna feroz, en realidad se fortalecerá el partido por el movimiento que ambos espacios están generando lo que contribuirá luego a fortalecer Juntos por el Cambio.

Esta interna colocará al radicalismo donde tiene que estar, que es ser protagonista en la provincia, concluyó el alcalde de Los Toldos.

Danya Tavela por su parte dijo que con los militantes villeguenses analizarían la estrategia de cara al próximo 21 de marzo y con el intendente abordarían temas vinculados a la actividad educativa que los une, por eso consideró importante entrelazar ambos propósitos que persiguen como fin el bienestar de la ciudadanía.

Tavela considera que la expectativa que la interna ha generado más allá de los límites del propio partido se debe a que ambos espacios se han movilizado por todo el territorio.

Protagonismo Radical considera que es el momento para hacer el cambio que le dará al radicalismo el protagonismo que merece y está en condiciones de asumir para fortalecer Juntos por el Cambio.

Nosotros no tenemos ninguna duda que hay que reafirmar Juntos por el Cambio, que hay que llamar a otros espacios que hoy no están dentro de la coalición para ser una alternativa electoral en el 2021 y en el 2023 con un proyecto provincial y nacional que realmente represente a ese 41% de los argentinos que nos votó en la elección anterior pero también a aquellos que hoy están desencantados con el Gobierno y no encuentran una posición política que los represente.

Nuestra tarea será después del 21 de marzo reorganizar nuestro partido a nivel provincial y distrital.

¿Por qué el afiliado radical debe votar a Protagonismo Radical?

Porque somos lo que decimos.

Porque queremos un partido radical protagonista y esto es lo que nosotros cada uno de nosotros, llevando adelante gestiones municipales como es el caso de Franco Fleitas, del propio Gustavo Posse y en otras instituciones. Esto es algo que venimos planteando a través de todos estos años, no hemos sido la conducción del partido y la conducción del partido que ahora dice que necesitamos un mayor protagonismohasta aquí no lo ha dejado en evidencia.

Nosotros queremos un radicalismo que abandone el complejo de minoría, que abandone la idea de que no puede gobernar. Nosotros creemos en un radicalismo que puede gobernar, que puede gestionar y que puede ser una real alternativa política y de esperanza para los argentinos como fue, salvando las distancias, Raúl Alfonsín. Por eso no solamente nuestro mensaje no es solamente para el afiliado; superada esta instancia (la interna) porque consideramos que tenemos que crear alternativas distritales, provinciales y nacionales que realmente nos representen, respondió.

Relacionado