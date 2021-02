Dos familias de Gral. Villegas denunciaron el robo de una importante suma de dinero en un hotel de San Rafael

Lo que estaban siendo necesarias y esperadas vacaciones se convirtieron en los últimos días en un calvario para las familias Cascioni y Garofino.

Ambos se habían alojado en un conocido hotel de la ciudad mendocina al que desciben y mencionan en su perfiles de las redes sociales donde contaron su experiencia para que nadie más pase por la misma situación.

En el lugar se habían alojado el pasado jueves 18 ocupando las habitaciones 304 y 306, ambas dotadas de cajas de seguridad que es uno de los servicios que ofrece el lugar; una vez tomado el dinero que consideraban necesario para los gastos inmediatos, guardaron el restante en una sola caja ya que la de una de las habitaciones tenía dificultades en su funcionamiento.

El martes 23 por la mañana, antes del desayuno, cuando se dispusieron a retirar el dinero guardado comenzó la odisea.

Al intentar abrir la caja estaba bloqueada, luego de varios intentos, dieron aviso al recepcionista quien manifestó que en ese caso debía poner al tanto al dueño a quien llamó. Luego de un tiempo y la insistencia, el hombre que en un principio había manifestado no poder hacerse presente arribó.

Con las copias de las llaves que cuenta el hotel intentó sin éxito, incluso utilizando la de otras habitaciones. Al ver que no había manera el propietario se retira en busca de un cerrajero, pero es en ese momento que en un intento uno de los villeguenses logra abrirla. Estaba vacía.

Del interior faltaban los aproximadamente $ 350.000 que habían guardado hacía unos días, todo lo que tenían.

Luego de los intercambios propios de una situación tan desconcertante, los turistas de General Villegas radicaron la denuncia, realizando la Policía el levantamiento de rastros, toma de declaraciones entre otras diligencias que incluyó la solicitud del registro de las cámaras de seguridad ubicadas en el pasillo, las que no funcionaban.

Finalmente y sin una respuesta satisfactoria se retiraron del hotel permaneciendo en la ciudad hasta el miércoles en que regresaron a nuestra ciudad con el sabor amargo de lo ocurrido al que se le pueden sumar otros detalles y anécdotas del indeseable final de sus vacaciones.

Hacerlo público no fue otra cosa más que advertir a futuros huéspedes de ese hotel que evidentemente no está a la altura de las circunstancias, incluso al revisar las redes no hemos sido los únicos, pero si esperemos los últimos, en pasar por esta experiencia. Nos desvalijaron, concluyeron.