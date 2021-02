La «humanización» de las mascotas, la razón del crecimiento de un emprendedor villeguense que fabrica sus camas

Gastón Ogni lleva trabajando con la madera el tiempo suficiente como para haber pasado por todas las experiencias posibles hasta haber encontrado el primero de sus productos con los que «su marca» fue haciéndose conocida primero en la ciudad, luego en los pueblos del distrito y más adelante en la zona; lo mismo ocurrió con el segundo producto, los juegos rústicos.

El tiempo transcurrido desde que comenzó a fabricar diferentes artículos con madera le dio muchas oportunidades de bajar los brazos, pero lejos de claudicar su meta pudo ser alcanzada y continúa trabajando para el sostenimiento, pensando a su vez en las exigencias que le va presentando el crecimiento de la misma; es que la región, en algunos casos mucho más allá, ha comenzado a aumentar su demanda.

La pandemia ha sido el punto de inflexión, por un lado las mascotas han realzado su importancia en la familia o para una persona por lo que representa en este contexto su presencia y compañía, por lo que al menos sus dueño pretenden que los perros, sin importar razas ni tamaños tengan un confortable descanso y hacen el encargue de sus camas aunque antes eso pareciera un lujo o una exageración.

Por el otro, las dificultades para viajar en vacaciones han dotado a las casas de nuevos espacios y elementos como las piletas en los patios a los que se les ha agregado además uno o varios juegos para los más chicos; en muchos de esos casos, los juegos rústicos que fabrica Gastón Ogni han sido la solución, ya que cada estructura, adaptable a las necesidades y posibilidades de cada cliente permitió y permite acceder sin dificultades.

Una cosa trajo la otra

Generalmente y hasta el despegue del emprendimiento hoy convertido en una pyme, los clientes llegaban atraídos por las camas para sus mascotas, las que no han dejado de fabricar; Gastón crea el diseño de acuerdo al tamaño, raza, color del can o el gusto de quien la encarga y su madre fabrica los colchones a medida para que al momento de la entrega no le falte nada, incluso (es opcional) va con el nombre y huellas pintadas en la estructura.

Ese contacto ha permitido que en varias ocasiones los mismos clientes u otros, recomendados por los compradores de las camas para mascotas, adquirieran los mangrullos, hamacas, toboganes y resto de los juegos en madera.

Esta cadena comercial se precipitó desde mediados del 2020 en adelante obligando al emprendedor a explorar en nuevos métodos de cobro para facilitar las operaciones, como ha sido el pago electrónico y la incorporación de las tarjetas, comenzar a tener en cuenta los fletes para los envíos de juegos y hasta la manera de armarlos ya que muchas veces por las distancias que recorrían hasta destino y el tamaño exigía que fueran desarmados.

El crecimiento y la expansión tienen sus cosas buenas, pero a veces por ser desconocidas resultan complicadas al principio, luego se aprende, organiza y se continúa avanzando.

«Juegos Rústicos», nombre del emprendimiento, ya tiene trayectoria y las bases puestas en General Villegas no solamente creando oportunidades sino demostrando que a veces es cuestión de no bajar lo brazos, pensar con amplitud y sobre todo tener actitud a la hora de trabajar por un sueño.

Para contactarse telefónicamente con el emprendedor: 3388 528192

