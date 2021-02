VEDIA: El hombre atacado por vecinos, acusado de abusar de su hija, está internado en Junín (VIDEO)

Gabriel Lima está acusado de haber abusado de sus hijos, ambos menores de edad, un varón con autismo y Rocío, adolescente de 16 quien hace unos días tomó la decisión de quitarse la vida.

Ante la falta de respuesta por la parte de la justicia, la marcha que se llevaba acabo anoche por la joven terminó con la columna de gente frente a la casa del padre a quien alcanzaron en una vivienda vecina cuando la policía intentaba resguardarlo y retirarlo.

La contundencia de los golpes recibidos lo dejaron en grave estado por lo que fue internado en el hospital de la ciudad para luego trasladado al HIGA Junín, donde permanece en la Unidad de Terapia Intensiva; esta mañana permanecía conectado a un respirador y luego de las tomografías practicadas intentarían despertarlo.

El siguiente video muestra de manera breve la cronología de lo sucedido, la marcha, el momento de la manifestación frente a la casa y el ataque al sujeto (IMÁGENES SENSIBLES).

La casa en la que se había resguardado Lima pertenece a una familia que nada tiene que ver con él.

Lo hicieron saber minutos posteriores al linchamiento a través de las redes sociales:

«REPUDIO TOTALMENTE EL ABUSO SEXUAL, PSICOLÓGICO Y TODOS LOS ABUSOS QUE PUEDA HABER. AL IGUAL QUE TODAS LAS MUJERES QUIERO QUE SE HAGA JUSTICIA POR CADA CHICA ABUSADA, POR CADA CHICA ASESINADA.

PERO ESTA VEZ SE LES PASO LA MANO, NO NOS MERECIAMOS NADA DE LO QUE NOS PASO A MI MAMÁ Y A MI. NO TENIAMOS LA CULPA DE LO QUE HABIA PASADO, NO NOS IMAGINAMOS QUE EL PRESUNTO VIOLADOR DE LA CHICA FALLECIDA VIVIA CERCA DE NUESTRA CASA!!!

HACE UN PAR DE HORAS ATRAS, UN GRUPO DE PERSONAS ROMPIERON EN PEDAZOS LA CASA DE MI MAMÁ, CASA QUE CON TANTO ESFUERZO ESTABA HACIENDO. TODA LA VIDA ALQUILAMOS, Y ESTE AÑO SE NOS CUMPLIA EL SUEÑO DE LA CASA PROPIA, DESTROZARON TODO PERSIGUIENDO AL VIOLADOR.

IBAMOS A MUDARNOS, NOS FALTABA POCO PARA TERMINAR DE ACOMODAR TODO, NUNCA NOS IMAGINAMOS TENER QUE PASAR POR ESTO.

ME DUELE EN EL ALMA VERLA A MI MAMÁ MAL, NO SE LO DESEO A NADIE.

NO NOS MERECIAMOS ESTO!!!!»

