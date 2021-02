$ 5.000 de recompensa por una bicicleta robada en General Villegas

En la madrugada del sábado un desconocido le robó la bicicleta, idéntica a la de la imagen, a Talia Surbano que la había dejado frente a un comercio ubicado en la intersección de las calles Sarmiento y Brown.

El momento de la sustracción quedó registrado en imágenes que fueron capturadas y difundidas para que la comunidad ayude a identificar al ladrón, pero hasta el momento no ha habido novedades.

La víctima redobló la apuesta con el fin de recuperar su herramienta de trabajo y ofrece una recompensa de $ 5.000 a quien pueda aportar algún dato certero para dar con el rodado.

«Hola mi bici lamentablemente sigue sin aparecer, quería informar que doy $ 5.000 de recompensa a todo aquel que la encuentre y sea esa mi bici, o me de un dato certero y que sea esa, no me importa recuperarla por mis propios medios! Lo importante es que me ayudan a recuperarla, la recompensa se la doy una manito en el corazón por favor!», publicó en sus redes.

