Por primera vez en casi 2 meses General Pinto no registró casos activos de Covid-19

En el día de la fecha, 28 de enero, el distrito no registró nuevos casos activos; las 3 muestras recibidas fueron con resultados negativo.

De este modo luego de aproximadamente 55 días, por primera vez durante una jornada no hubo nuevos casos positivos, lo que no significa que no pudieran aparecer en las próximas horas, por el contrario, este dato exige continuar con los cuidados y medidas extremas para evitar el avance de la enfermedad.

El rebrote que experimentó el el partido fue en el inicio del mes de diciembre de 2020 coincidentemente con los días posteriores luego de realizadas algunas fiestas clandestinas llevadas a cabo principalmente en Coronel Granada donde se registraron los primeros casos. Por entonces y hasta que el virus afectara de manera letal a muchos mayores, los contagiados no superaban los 40 años.

Este jueves 3 pacientes recibieron el alta medica; se trata de 2 residentes de Gral. Pinto y 1 de Cnel. Granada.

3 pacientes se encuentran internados en el Hospital Municipal “Dr. Alberto L. Videla” (3 en Sala Gral)

Por el momento no hay pacientes alojados en el Centro de Internación Extrahospitalaria.

Los nuevos sospechosos del día ascienden a 4.

A la fecha, se registran 550 casos totales, 357 pertenecen a General Pinto, 99 a Coronel Granada, 87 a Germania y 7 a Iriarte.

Relacionado