Mamerto Menapace cumplió 80 años

El domingo 24 de enero cumplió 80 años de vida el padre Mamerto Menapace, abad benedictino autor de numerosos libros. Nació en Malabrigo, región del Chaco santafesino. Mamerto Menapace cumple una misión muy importante en nuestra región desde el Monasterio Benedictino Santa María de Los Toldos y es muy reconocido en distintas partes del país. Con motivo de su cumpleaños, fue saludado a través de las redes sociales con muestras de cariño y afecto.

Reflexiones

Mamerto Menapace del libro “La estrella y el árbol. Raíces y sueños” @patriagrandeeditora

«No somos de hoy. Venimos del ayer, y desde mucho más lejos de lo que nos imaginamos. Nuestra memoria genética ya venía navegando en la sangre de nuestros padres y de nuestros abuelos. No sólo los rasgos faciales, el tinte de nuestra piel o el color de nuestros ojos. Traemos recuerdos enterrados ADN adentro, algunos ocultos a nuestra realidad consciente, y otros acollarados a la memoria gracias a lo que nos han contado y hemos escuchado en la intimidad de nuestro hogar. Pero también es cierto que lo que nos identifica y nos hace ser individualmente únicos y absolutamente nuevos es el beso de Dios que nos comunicó la vida y nos regaló un sueño que tenemos que cumplir. Con todo el bagaje heredado, Dios nos llama a construir con nuestra libertad personal una historia única e irrepetible que terminará por insertarnos plenamente en la totalidad del plan de Dios en su creación.

Si busco en mi pasado, no lo hago por nostalgia. Me apasiona el futuro. Me mueve la certeza de una esperanza que anida en el proyecto de Dios para mí. Algo que es intransferible, pero que tiene que ser compartido al vivirlo junto a los otros».(Fuente: el 9 de julio)

