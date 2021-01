Desesperada búsqueda de un ameghinense desaparecido en Marcos Paz (VIDEO)

Roberto Espinosa, de 76 años, desapareció de su casa en la localidad de Marcos Paz el pasado 18 de diciembre y desde entonces no han surgido novedades acerca de su paradero a pesar de la búsqueda en la que trabajó la Policía y la propia familia, especialmente la de la ciudad de Ameghino que viajó especialmente regresando con más dudas que certezas.

Alberto García, yerno del hermano del desaparecido, fue quien contó a Distrito Interior el caso que los ha movilizado desde el mismo momentos que supieron de la falta del hogar de Roberto.

La situación del hombre era en sí particular, ya que vivía en la dentro del mismo inmueble que su ex mujer y la actual pareja de ésta, divididos por una puerta y con una hija en común, familiares que según relata García no son claros en los argumentos.

A medida que avanza en el relato va argumentando lo que el viaje a Marcos Paz les generó y pudieron plasmar ante la justicia que investiga el caso sin que hasta el momento se hayan podido hallar pistas concretas; por el contrario, la ex pareja es quien recepciona los llamados de personas que, según ha manifestado en diferentes ocasiones, aseguran haberlo visto pero nunca con precisiones.

Tan grande es el desconcierto y la sospecha que al hombre «algo» pudo haberle pasado dentro de la propia casa que las exigencias y presiones en torno a un exhaustivo rastrillaje dentro de la misma va en aumento por parte de la familia de Ameghino y los hijos del primer matrimonio del desaparecido.

Con la intención de dar a conocer a la mayor cantidad de personas las trabas con las que se van encontrando a medida que intenta avanzar es que decidieron salir a los medios a contar lo que ellos mismo definen como una pesadilla.

En Marcos Paz los vecinos que lo conocieron aseguran que Roberto Espinosa no pudo haberse ido y algunos indicios de lo que últimamente habría estado viviendo acentúan las sospechas sobre el entorno más cercano.7

«Queremos que nos escuchen y nos den la posibilidad de agotar todas las instancias de búsqueda en el último lugar que fue visto, su propia casa», insisten.

