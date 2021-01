Una mujer de General Pinto hizo pública su denuncia por abuso sexual contra un jugador de Boca Juniors

Anoche Marisol Doyle (34) publicó en su Instagram «Solo deseo que la justicia sea justa … Porque lo que esta persona hizo conmigo no tiene nombre … un año de sufrimiento, un año para salir adelante, un año para fortalecerme. No voy atener piedad como vos no la tuviste conmigo @kichanpavon».

Junto a este texto aparece una foto del jugador vistiendo la casaca de Boca y una imagen de la denuncia, a partir de la cual la representa el abogado Fernando Burlando y dos letrados más.

El hecho, de acuerdo a lo confiado por la víctima a Distrito Interior y según consta en la denuncia, ocurrió en un un inmueble particular de la localidad cordobesa de Anisacate de donde es oriundo el jugador, durante una fiesta.

Allí el denunciado encerró a la víctima en un baño, donde la abusó y mantuvo privada de la libertad por una hora aproximadamente.

El ataque denunciado ocurrió el 1° de noviembre de 2019. En ese entonces Marisol, que tenía 33 años, se encontraba viviendo en la ciudad de Alta Gracia a la que había llegado hacía unos meses por un contacto con Rodrigo hermano del jugador (quien no se encontraba en el lugar el día de la fiesta). Desde entonces y hasta fines de enero, principios de febrero del año siguiente en que la mujer, lograr juntar el dinero necesario, regresó a General Pinto, mantuvo para sí lo ocurrido por temor.

El 23 de febrero luego de una profunda crisis que la llevó a requerir tratamiento psicológico y psiquiátrico pudo contar lo vivido.

Luego vendría el contacto con el abogado Burlando quien aceptó su patrocinio y la radicación de la denuncia en la Fiscalía Penal 2 de Alta Gracia a cargo del Dr. Ottonello en el mes de noviembre del año pasado.

Hasta el momento solamente su entorno más cercano sabía de lo que estaba viviendo pero al conocer que el jugador se incorpora a Boca proveniente de Estados Unidos lo hizo público en sus redes sociales con inmediata repercusión, como una manera de repudiar la indiferencia con la que el club estaría manejando una denuncia en contra de un integrante de su plantel.

Por el momento aguarda el fin de la Feria Judicial para que la cause avanza, mientras aguarda instrucciones de su abogado para proceder.

