Un día como hoy de 1996 Anibal Matellán debutaba en Boca

Surgido de las inferiores del club Eclipse Villegas, marcador Central o lateral izquierdo, debutó con Bilardo y luego fue tenido en cuenta por Bianchi al partir Samuel, buen cabeceador, de fuerte remate y sacrificio, se destacó en la final Intercontinental frente al Real Madrid donde fue impasable.

Datos

-Jugó 132 partidos, convirtió 3 goles y ganó 7 títulos

-3 Campeonatos locales

-2 Copa Libertadores

-1 Copa Intercontinental

-1 Copa Sudamericana

Dato para tener en cuenta

José Luis Pelosi («Pepe»), fanático y estudioso de la historia de Boca aporta como dato que el artículo compartido en esta nota, escrito por Luis Fernández, refiere a la primera vez que el villeguense portó la camiseta de Boca. Fue efectivamente en una pretemporada el 4 de enero de 1996, luego vendría el debut «oficial». Él queda en Boca en 1994 en 5° división

«Pepe» indica: 18/4/98 AMISTOSO vs Chicago 4 a 1 de Visitante. Oficialmente juega 4 partidos x supercopa Sudamericana, debut oficial el 29/9/96 vs Argentinos 3-0 de local ,después vs Racing 0-0 de visitante el 3/10/96, etapa clasificatoria, luego vs Cruzeiro 0-0 de Local (17/10) y 1-1 de visitante el 23/10, derrota 6-7 x penales. Por torneo de AFA juega su primer partido por el Apertura 1996 el 6/12/96 vs. Platense en la BOMBONERA Victoria por 4 a 1.

