Por ahora, Lincoln no recibe las vacunas contra el coronavirus

Posteriormente, Serenal contó: “Hablé con Calixto Tellechea, de Florentino Ameghino, y me dijo que a él le llegaban 400 vacunas (NdR: fueron 450), a un Municipio chico. Pero a un Distrito grande le llegan también 400 dosis. Entonces me comentó que a él le iban a sobrar vacunas para el personal de salud, y tal vez otro Distrito las necesite. Así que estamos trabajando para ver si encontramos una coordinación efectiva y no tener esta cuestión de que a un Distrito le sobran las vacunas porque no tiene esa cantidad de personal de salud”.