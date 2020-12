Ecos del aumento de la Tasa Vial: «Esta Tasa al no haber contraprestación se ha convertido lisa y llanamente un impuesto»

El expresidente de la Sociedad Rural del partido de General Villegas realizó en sus redes un fuerte descargo luego que anoche quedara aprobada la Ordenanza Fiscal que establece un importante incremento de la mencionada Tasa.

Guillermo Chapado consideró que llega a ser la más alta de la zona, además criticó al servicio al que consideró lejos de ser el óptimo.

«Esta Tasa al no haber contraprestación se ha convertido lisa y llanamente un impuesto».

Al leerlo se entiende que la Municipalidad no consideró a la Sociedad Rural, entidad representante de los productores que «se puso al hombro la campaña “Todos contra el virus” que fue un todo un éxito, después se ofreció a ayudar a solucionar el tema de caminos creando seis zonas en el Partido» castigándolos al Decretar de manera unilateral el aumento.

«Y todavía tenemos que escuchar el Secretario de Planificación (Daniel Cepa) que después de estar cinco años en la gestión habla de que recibieron en 2015 el 25% del parque automotor, ya es hora de que se hagan cargo de sus responsabilidades».

Finalmente sugirió imitar al intendente de San Vicente, Iguacel, de quien dijo haber abolido 98 Tasas.

«Gobernar bien es beneficiar a los ciudadanos y no cargarlos con más impuestos a la ya asfixiante carga impositiva: inmobiliario, inmobiliario complementario, ganancias impuestos a la riqueza, derechos de exportación etc, etc, etc», concluyó.

