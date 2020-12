Quedó inaugurado el Banco de Drogas en el Hospital Municipal de Gral. Villegas

El Intendente Eduardo Campana junto al Director Médico del Hospital, Raúl Sala, inauguraron el Banco de Drogas del Hospital Municipal que provee medicamentos para el tratamiento del cáncer y otras enfermedades crónicas a ciudadanos del Partido.

“El agradecimiento a todos los que han trabajado para que podamos contar con un banco de drogas que viene a paliar algunos inconvenientes que teníamos sobre todo con las drogas oncológicas, para iniciar los tratamientos de la manera más pronta posible”, dijo Campana.

Asimismo Sala señaló que “esto es ver plasmado un anteproyecto y un sueño que teníamos y veníamos trabajando con Alejandra desde principio de año donde parecía un poco imposible, pero cuando hay buena voluntad y predisposición entre todos se puede lograr”.

“Empezamos lentamente a trabajar, a acopiar drogas, organizarnos y hasta incluso ver la disponibilidad del espacio físico para que esté separado y un lugar de control”, agregó.

Igualmente explicó que “el banco de drogas da la posibilidad de comenzar un tratamiento de aquel paciente que lo requiera, oncológico o reumatológico, en la espera de los laboratorios correspondientes a Nación o Provincia, que son los que proveen ese tipo de drogas, puedan enviarlas en un trámite administrativo que es burocrático para que el paciente comience el tratamiento”.

“En este caso en particular vamos a tener la posibilidad de darle al paciente la droga que necesita y después será repuesta cuando Nación, Provincia o la obra social la provean”, dijo y añadió que “por otro lado el banco de drogas funciona como mantenimiento en aquellas enfermedades que no tienen una cura inmediata y necesitan de la no interrupción del tratamiento”.

También funcionará de sostén de otras enfermedades como los pacientes que tienen HIV, que requieren un de medicación paliativa y hay drogas que son de uso común para distintos tratamientos paliativos independientemente de lo que hay en farmacia del Hospital.

“Es muy importante porque muy pocos municipios cuentan con un banco de drogas, se ha hecho a pulmón, apelando a la colaboración del Municipio de General Villegas y de toda la gente que en forma desinteresada ha donado drogas por cambios de tratamientos y se la había proveído Nación o Provincia y la acercaron”, resaltó Sala.

Por último consideró: “lo hicimos desde abajo y a pulmón y hoy está plasmado en esta habitación que le va a dar tantos beneficios a los pacientes que lo requieran”.

