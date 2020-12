Gral. Villegas: quedó habilitada esta mañana la temporada de pileta en el Parque Municipal

Este sábado en el Balneario Municipal el Intendente, Eduardo Campana, y la Directora de Deportes y Turismo, Sandra Heredia, y el presidente del Honorable Concejo Deliberante, Juan José Tomaselli, y el Secretario de Coordinación, Gabriel Mones Ruiz, inauguraron la Temporada de Verano con todos los protocolos. Además se realizó el acto de Entrega de Certificados a los nuevos egresados de la Escuela Municipal de Guardavidas a través de la Asociación de Rescatistas Argentinos (ARA).

El Balneario estará abierto en diciembre de 14 a 20 horas, enero de 15 a 20 horas y en febrero de 14 a 20 horas. Quienes acudan a natación adultos lo podrán hacer desde el 21 de diciembre de lunes a viernes de 13 a 14 horas.

En su discurso el Intendente señaló “agradecerles la presencia y sobre todo en este año atípico por esta pandemia que podamos por suerte inaugurar este balneario para que lo puedan disfrutar ustedes.

Agradecerles también muy especialmente a quienes han recibido sus diplomas y credenciales como guardavidas y rescatistas. La verdad es que los felicito de corazón porque es algo que lo habíamos pensado como dijo Sandra desde hace varios años y no solo que es una fuente de trabajo para ustedes, sino que es una gran necesidad porque es salvaguardar la vida de las personas, de nuestros vecinos de la comunidad y ese esfuerzo se verá reflejado en el futuro en la tarea que van a llevar adelante.

Estos días vamos a tener que ser muy respetuosos de los protocolos porque esta pandemia todavía nos tiene bajo su dominio. Eso nos permitirá disfrutar del Balneario, la natación y los espacios libres. Tuvimos varias reuniones para iniciar el programa Acompañamiento a las Trayectorias y la Revinculación (ATR) y habrá muchos chicos para cuidar y tenemos que hacerlo de la mejor manera posible.

Tenemos que evitar la circulación de este virus que nos tiene tan mal a todos, la vacuna todavía va a demorar un tiempo así que tenemos que ser cuidadosos con el uso del barbijo, alcohol en gel, lavarse frecuentemente las manos y la distancia social que seguramente ustedes lo van a lograr.

Que tengamos un buen verano y podamos salir de este encierro y que guardando la distancia podamos disfrutar de estos espacios al aire libre”.

Por su parte Sandra Heredia dijo: “esta es la tercera promoción de Guardavidas que tenemos en este lapso de gobierno y desde que soy Directora de Deportes y Turismo y Eduardo Campana apoyó siempre esta propuesta de tener una escuela de Guardavidas a través de la cual podamos tener gente capacitada con todos los requisitos necesarios para un espejo de agua en la Provincia de Buenos Aires.

A pesar de la pandemia este año tenemos todas las libretas listas y están preparados para abajar y creo que el esfuerzo que han hecho todos ustedes, el gobierno municipal y ARA vale la pena y es un dinero bien invertido. Ustedes tienen un trabajo que de ahora en adelante que es para toda la vida e incluso algunos lo tomen como forma de vida.

Les deseo lo mejor, me enorgullece que estén todos acá y espero que algún día guardavidas de General Villegas porque si bien hay muchos de acá hay otros de la zona, así que realmente felicitaciones y bienvenidos.

Sé que van a tener éxito en lo que emprendan porque realmente le pusieron muchas ganas”.

En nombre de ARA el guardavida villeguense Alejandro Brossi pidió un minuto de silencio por un colaborador que falleció recientemente y destacó “la realización del acto en plena pandemia con todos los protocolos”.

“Las autoridades de mí institución no se han podido acercar pero destacan el apoyo del Intendente Eduardo Campana, la Directora Sandra Heredia y el Secretario Gabriel Mones Ruiz estos años para la formación de nuevos guardavidas haciendo hincapié en la educación”, añadió.

También valoró “el sacrificio, la entrega y el esfuerzo que quedó demostrado en el crecimiento como grupo en las salidas a mar abierto y es totalmente justo y merecido que reciban las libretas”.

Finalizaron el curso y recibieron su certificado los Guardavidas: Ana Laura Gamella Kukuy, Perla Jazmín Batista, Daiana Elizabeth Sánchez, Yanina Benvenuto, Eliana Maribel González, María Emilia Sebero, Lorena Marshall, Josefina González Flores, Lucia Gisele Almada, Martín Miguel Contreras, Martín Willich, Sergio Luciano Mateo, Diego Horacio Butrón, Héctor Nicolás Bazar y Leonel Tornati.

Esta especialización permitirá a los Guardavidas trabajar en playas, ríos y piletas de todo el país.

Cuidados Coronavirus

Quienes vayan a disfrutar del Balneario Municipal deberán respetar el distanciamiento social evitando conglomerados de gente (mínimo 2 metros), lavarse las manos frecuentemente o llevar gel desinfectante, no tocarse la cara, no saludar con contacto, no compartir el mate, cubiertos, botellas ni vasos, limpiar y desinfectar los objetos y superficies.

También hay que tener en cuenta que los baños serán exclusivamente para el lavado de manos y en el uso sanitario evitar tocar grifos, sanitarios, manijas de puertas y lavarse las manos al salir, usar toalla desechable para cerrar el grifo.

Antes de decidir ir al natatorio controlá tu estado de salud. Si tenés fiebre, tos, dolor de garganta, dificultad respiratoria, dolor de cabeza, alteración del gusto u olfato, diarrea, vómitos, dolor muscular no concurras y llamá al 107 o acércate al Centro de Salud más cercano. Para información sobre Coronavirus al 103.

