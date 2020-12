Gral. Villegas: Nota de agradecimiento al hospital de una paciente que estuvo internada por Covid-19

Quien suscribe al pie de la nota, vecina de la localidad de Coronel Charlone, permaneció internada en la Sala Covid del hospital de la ciudad cabecera; recuperada, no quiso dejar pasar por alto su agradecimiento y destacar el trato, principalmente humano recibido durante su estadía.

En el escrito que hizo llegar especialmente, destaca las cualidades de médicos y resto de personal que estuvieron a su cargo, reduciendo su sentimiento a una palabra: orgullo.

No puedo dejar de admirar, agradecer, felicitar a nuestro intendente Dr. Eduardo Campana, por mantener tan impecable el hospital municipal.

Tuve la necesidad de ingresar a dicho establecimiento en el sector Covid, donde me recibió el Dr. Flores y me asistió permanentemente el Dr. Hernán Vazquez (bella persona), en realidad me admiro de todo el personal que tan maravillosamente me acompañó y ni hablar de la atención que recibí, tanto médicos, enfermeras, cocineros, etc.

Pude observar que allí todos son iguales, bajo tanto protocolo de máscaras, barbijos, trajes de protección, se refleja una gran humanidad, nadie es más que otro, sólo servir.

Capté miradas de afecto, de «todo va a estar bien», gente maravillosa. Por Dios, que hospital tenemos, que orgullo provincial y para todos nosotros.

Cuando sabemos que muchos centros médicos cerraron por mala praxis y pésima atención.

Me controla mi tratamiento la Dra. Sonia Martínez, apreciada por todo el hospital, por supuesto, también por su humanidad y compañerismo. Siempre bajo la mirada del Dr. Hernan Vazquez, esa mirada atenta a la perfección, todo el hospital es maravilloso y cada miembro que lo integra también.

PD: Dr. Campana dele una alegría a su personal con un lindo aguinaldo.

Todo mi cariño a tan perfecto equipo.

Cariños …

Nora Graciela Milone, DNI 11.156.230

