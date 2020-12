Carlos Tejedor: importante procedimiento en cueva financiera donde se secuestró millonaria suma de pesos y dólares

La Delegación de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas y Crimen Organizado de Trenque Lauquen con sede en Pehuajó, quien diera inicio a una investigación que se originó a mediados del mes de Julio de corriente año con la instrucción de la Fiscalía Federal de Pehuajó a cargo de la Dra. María Cecilia MC Intosh, Secretaria del Dr. Sebastián Romero, e intervención del Juzgado Federal de Junín a cargo de Su Señoría, Dr. Héctor Pedro Plou, secretaria a cargo del Dr. Tobías Ruedas, en donde a través de tareas investigativas llevadas a cabo por personal de ésta Delegación se logró establecer que un ciudadano oriundo de la localidad de Carlos Tejedor de 51 años, quien cuenta con una oficina de atención al público en la zona céntrica, llevaba adelante operaciones financieras fuera del circuito legal, que consistían entre otras cosas, el cambio de cheques con altos porcentajes de interés, compra y venta de moneda extranjera, toma de dinero para préstamos.

A lo largo de la investigación la cual llevo a los investigadores unos 5 meses, en donde en éste plazo a raíz de secuencias fílmicas, fotografías y la intervenciones telefónicas con más de 900 horas de escuchas; se logró reunir elementos pruebas que daban cuenta de la actividad ilícita llevada a cabo por éste ciudadano, que utilizaba principalmente la oficina como una especie de cueva financiera para enmascarar la actividad ilícita

Que a raíz de los elementos probatorios incorporados a la causa, el Juzgado Federal de Junín, otorgo allanamientos en la ciudad de Carlos Tejedor, requisa personal y requisa vehicular.

Dichas diligencias fueron realizadas el día miércoles próximo a partir de las 14.00 horas y por la complejidad de la documentación y elementos que se secuestraron, los allanamientos se extendieron hasta la madrugada del día jueves.-

En dichos lugares se secuestró una suma millonaria de dinero en efectivo y dólares estadounidenses, superando los montos de 7 millones de pesos. A su vez se secuestraron cheques (170) de diversos valores, sumados éstos alcanzaron valores muy altos en millones de pesos; pagares en Dólares, documentaciones varias, elementos de informática, (CPU, computadoras notebook, aparatos de almacenamiento) telefonía celular y un auto de alta gama de la marca alemana.-

Con respecto del imputado el Juzgado dispuso la notificación formación causa por el delito estipulado en el Art. 310 del Código Penal, incorporado a Ley 26.733, (Intermediación financiera no autorizada). Si bien el Juzgado no dispuso medida restrictiva de libertad del investigado, la situación procesal del mismo queda sujeta a lo que oportunamente resuelva el órgano judicial, detalló el comisario inspector Pedro Leonardo Mascaro, Director- DDITDI y CO Trenque Lauquen.

