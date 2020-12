El país: un ex concejal se jubiló a los 39 años por estrés y cobrará cerca de $100 mil por mes

Gabriel D´Amico es exconcejal de “Juntos por San Juan”, y el año pasado había iniciado los trámites de jubilación anticipada ante la ANSES para acceder a una pensión por discapacidad. Con tan sólo 39 años, el organismo dio el visto bueno para que pueda acceder a un retiro anticipado por invalidez.

El pedido del ex edil se basó en el agotamiento que padeció desde el momento en el que ocupó un cargo como funcionario. «La enfermedad fue aumentando progresivamente y el estrés de ser concejal opositor tuvo mucho que ver», explicó en referencia a su primer y único período en una banca en el Concejo Deliberante.

D´Amico aseguró que padece colitis ulcerosa, una enfermedad inflamatoria del colon y del recto que le produjo hemorragias, úlceras, pérdida de peso y anemia. Además, tiene un marcapasos por una patología cardíaca, trombosis y alta miopía. Tras repetir los estudios que certifican que su discapacidad superó el 66%, el ente nacional definió que cobrará el 70% de lo que le correspondería por jubilación según el sueldo percibido durante los últimos años, por lo que recibirá cerca de $96 mil, indicó Diario Cuyo.

El exfuncionario ofreció un breve repaso del origen del estrés que padece, y destacó que “ he presentado más de 150 proyectos, no soy ‘ñoqui’ ni corrupto y eso me genera pagar el costo de la persecución del poder político de turno». Mientras que detalló que :«El tratamiento convencional ya no es suficiente, se me ha intensificado la dosis del medicamento que es un tratamiento venoso que un enfermero aplica cada cuatro semanas en mi domicilio».

Y contó que la enfermedad origina úlceras en el intestino, sangrado, «sufro hasta 16 deposiciones diarias con sangrado, es una de las más severas que hay. He tenido dos episodios de trombosis y estoy anticoagulado. También problemas cardíacos, se me paraban hasta tres segundos los latidos por lo que tengo marcapasos. Además, miopía y astigmatismo que generan menos 16 de graduación que es muy alta. Todo está corroborado. La comisión 26 realizará los mismos estudios”, agregó.

