Lincoln: una estafa cercana a los 600 millones de pesos y un escándalo que crece día a día

Todos apuntan a una persona que vino «de afuera y dejó el tendal», aunque los que «pusieron la jeta» de nuestra ciudad son los apuntados por los vecinos. Es un escándalo sin precedentes , la estafa es multimillonaria, publica Claridad de la ciudad de Lincoln.

Según los datos que se han podido recoger, del boca en boca de la ciudad, (pueblo chico, infierno grande) días atrás, mas precisamente el martes 17 próximo pasado, a última hora, habrían venido hasta Lincoln, cinco vehículos con cuatro personas a bordo en cada uno de ellos, y entre esa noche y el día miércoles 18, se habrían llevado varios vehículos de diversas agencias de autos de esta ciudad.

El negocio de la venta de autos se basa en la confianza, por lo que, cualquiera puede dedicarse a la comprar y vender vehículos, no se requiere ningún requisito especial, ni existe registro de la actividad, salvo que el agenciero se encuentre inscripto ante el Registro de la Propiedad Automotor como comerciante habitualista, circunstancia que le permite tener beneficios en los aranceles de registración del automotor que se adquiere para luego vender; pero no es común que eso ocurra en nuestra ciudad.

Casi todos los comerciantes “conocidos”, tienen el negocio y se encuentran inscriptos en Afip en diferentes categorías

Dada esa circunstancia, es normal que encontremos varias “agencias y/o concesionarias no oficiales y/o reventas” cuyos dueños son personas físicas que conocen del rubro mecánico o el de comprar y vender entre otras cosas vehículos. Todo pasa por la CONFIANZA que esa persona nos inspire para venderlo y/o comprarle un automóvil, y en consecuencia esa agencia percibirá una comisión por la operación que ha logrado cerrar, más la diferencia en el precio.

En algunas de esas agencias está a cargo una persona conocida de nuestro medio y detrás de él, un “financista ó inversor desconocido” que mantiene el negocio,

Como en toda operación, trato de comprar barato y vender más caro.

Por lo que se habla, acá el negocio estaba, compro en un precio, tal vez, más alto de mercado, pero pago con cheques a fecha y luego vendo en efectivo, en un valor menor al de mercado –

Que habría ocurrido, “financista ó inversor desconocido “, se fue, y ahora no habría dinero efectivo, para cubrir los cheques. Algunos no se habrían pagado, los por venir, no tendrían fondos.-

Ahora, de las aproximadamente 15 agencias de autos y una concesionaria oficial que existen en Lincoln, las que hoy habrían sido damnificadas son cuatro y algunos particulares que se dedican a la intermediación, quienes a su vez, podrían perjudicar a algunos vecinos que les vendieron sus vehículos y les abonaron con cheques.

Esas operaciones, en teoría estarían realizadas con boletos de compraventa, por lo que, esos vecinos damnificados, deberían esperar si los cheques que recibieron son cobrados y en caso que no perciban los importes deberán reclamar ese dinero y/o eventualmente se les restituyan los autos que vendieron.

Si es cierto, que los “visitantes” de la ciudad, que con armas habrían retirado autos de las agencias en cuestión, a lo mejor, se llevaron también el auto del vecino, que de buena fe, y en la confianza que le brindaba la agencia o el comprador de su vehiculo, entrego los papeles para que su auto se transfiriera al nuevo comprador, puede que el vecino no se haga del dinero ni de su auto vendido y/o de los papeles del auto que recibió en parte de pago.

Entonces, tendríamos, que quienes son víctimas de “la mafia” o de personas inescrupulosas que en base al miedo y amenazas se llevaron los autos, que tenían en las agencias, podrían pasar a ser victimarios de vecinos que confiaron en ellos, y que tal vez, encuentren la respuesta » me estafaron, no puedo pagar y/o levantar los cheques».

El hecho que en estos días circularán y se movieran en la ciudad personas armadas visitando agencias, talleres, cocheras y se llevaran vehículos que circulaban y/o estaban depositados en los mismos, como mínimo es raro.

Se radicaron denuncian por parte de varios perjudicados, este medio dialogó con Ezequiel Azcune, uno de los perjudicados quien manifestó haber realizado la denuncia y se encuentra en plena investigación.

