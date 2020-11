Descubrimiento de Placa en Polideportivo de Santa Regina en homenaje a Adalberto Cortesi

El Intendente Eduardo Campana junto a la Delegada Daniela Mittino descubrió la Placa homenaje a Adalberto Cortesi en el marco del 20 Aniversario del Polideportivo que lleva su nombre.

“La verdad que Adalberto Cortesi ha sido un benefactor que a pesar de estar lejos con tanta dedicación ha dejado un legado como es este gimnasio extraordinario, creo que es de las pocas localidades que tiene un espacio como este”, destacó Campana.

Ante la situación de Distanciamiento Social Obligatorio la comunidad educativa de la Escuela Primaria Nº 7 organizó un acto acotado a pocas personas con el fin de realizar el necesario reconocimiento a Adalberto Cortesi.

Además de recordar que siempre recordó su pueblo y sobre todo en la época de las inundaciones cuando llamó desde México señaló que “son personas que merecen ser recordadas y me parece extraordinario todo esto, les agradezco que me hayan invitado, tenía muchas ganas de venir”.

“Esto de trabajar juntos me parece que es importantísimo para que las comunidades crezcan y se desarrollen y tienen que crecer los pueblos porque si es así, crece el Partido y también el país”, dijo el Intendente.

Por su parte la Directora Stella Luisetti comentó que “antes sufríamos muchísimo cada vez que los niños solicitaban realizar una salida, hacer gimnasia porque hacían en el pasto, y cuando él vió cómo trabajábamos todo a pulmón y desde ese momento él para los chicos siempre los ayudó”.

“Un día apareció un grupo de señores, entre ellos Cortesi, y todo cambió para los niños, por ese motivo no queríamos dejar pasar este día tan importante para los Santareginenses, sin recordar a nuestro amigo, colaborador constante de la institución”, dijo y agregó “Nani, como le decíamos, siempre estuvo pendiente de las necesidades de la localidad. Quería que ellos tuvieran oportunidades y posibilidades”.

Asimismo señaló que “desde el 30 de marzo de este año no está físicamente con nosotros, sí en nuestras mentes y lo recordaremos con mucho cariño porque desde donde esté nos guiará para que su legado continúe. Un beso al cielo para el amigo incondicional que tuvo la escuela, sin lugar a dudas quedará un vacío importante en nosotros”.

“Pensemos en el legado que nos ha dejado nuestro amigo, brindar oportunidades a los jóvenes y niños de la localidad. Todos trabajaremos para eso”, sentenció Luisetti.

También el ex presidente de la Cooperadora Tato Guerra recordó “nosotros le pedimos un playón para que los chicos no se mojaran tanto cuando tenían educación física en la escuela y surgió este gimnasio y no lo podíamos creer, incluso hasta el día de hoy porque se puede realizar básquet, vóley, fútbol 5 y lo que se les ocurra, porque fue proyectado para todas las disciplinas”.

“Santa Regina ha tenido cultura deportiva y muchos chicos han traído medallas de Juegos Bonaerenses y agradecido siempre a Nani porque él siempre para la educación y los chicos siempre estuvo, cuando no tenían internet buscó la forma, para que la escuela se mantuviera la hizo pintar, refaccionar, siempre estuvo predispuesto y cada vez que proyectábamos algo él decía si era viable y acompañaba”, aseguró Guerra.

