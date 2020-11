Quedó inaugurado el edificio del Hogar de Cristo General Villegas

El Intendente Eduardo Campana y el Obispo Ariel Torrado Mosconi inauguraron este viernes el lugar donde funcionará Hogar de Cristo en el Barrio La Trocha.

Dada la situación de pandemia que estamos atravesando el acto fue limitado a pocas personas presentes y transmitido en vivo por Facebook de General Villegas. Asistieron el Presidente del Honorable Concejo Deliberante Arq. Juan Jose Tomaselli, la Secretaria Desarrollo Social Lic. María de los Ángeles Trojaola, la Directora de Desarrollo Social Romina Domínguez Carvalho y el Cura Párroco Daniel Cassani y algunos voluntarios que trabajan en la entidad.

“La verdad que es un orgullo, una alegría y emociona poder hoy inaugurar el Hogar de Cristo, realmente esto es algo que logramos y demuestra que quienes estamos en la función pública si le ponemos muchas ganas, esfuerzo y trabajo dejamos como legado y eso hace que las comunidades crezcan, se desarrollen y vivan cada día mejor”, aseguró el Intendente Campana.

Asimismo explicó que “cuando vino con la propuesta Romina, me pareció que era algo posible, pero no sencillo, tuvimos que buscar el lugar y este sitio que estaba abandonado, viejito, desvencijado y en una situación que inclusive no se sabía si se podía rescatar, hoy es una realidad y este es el esfuerzo de todos, quienes trabajaron aquí, Romina, la Secretaría, el Municipio, albañiles, carpinteros, y cada uno desde su lugar puso su esfuerzo”.

“La Diócesis estuvo siempre presente y por eso le agradezco muchísimo a Monseñor Ariel y al Padre Daniel, también habernos dado la posibilidad de poder avanzar en este proyecto, también con sus voluntarios y realmente con esfuerzo las cosas se pueden conseguir si hay un fin en común y ese fin son los vecinos, la comunidad, son los jóvenes y cualquier necesidad que puedan tener ellos, justamente esta es la casa, su hogar, donde se pueden acercar”, señaló.

Por su parte la Directora de Desarrollo Social, agradeció la presencia de todos y especialmente de Monseñor y destacó “que hoy no se inaugura un edificio, se inaugura una familia, del Hogar de Cristo que está formada de manera maravillosa y muy buena por gente de la comunidad de General Villegas”.

“Una familia comprometida al servicio de los demás, amando sin juzgar y recibiendo la vida como viene. Eso es el Hogar, la contención, la escucha atenta, el acompañamiento y es un proyecto sumamente ambicioso”, añadió Domínguez Carvalho.

Además, agradeció “enormemente al Intendente Municipal, los cimientos del Hogar de Cristo son una decisión política de Eduardo Campana sin dudas, a la Diócesis de Nueve de Julio y a la Parroquia, al Padre Daniel Cassani, que han estado desde el principio y siguen estando. Voy a agradecer a la Secretaria de Desarrollo Social que se subió a este barco y no ha dejado de malcriarme en cada uno de mis pedidos para este proyecto y al equipo que está representado en quienes hoy nos acompañan y hago extensivo el agradecimiento a cada área del Municipio que participó para que el edificio esté como lo vemos y cada empleado municipal que dejó su granito de arena”.

“Quiero decirles que desbordo de felicidad y que el compromiso y el corazón están puestos en este lugar, así que muchas gracias y bienvenidos a todos”, expresó la Directora.

El nuevo espacio es un lugar de encuentro, donde la familia ampliada, la comunidad, la parroquia y el barrio constituyen un todo para el desarrollo individual y colectivo. Un hogar donde se trabajará con situaciones de vulnerabilidad social y/o consumos problemáticos de sustancias psicoactivas.

El proyecto se desarrolla junto a la Federación Hogar de Cristo, la Diócesis de 9 de Julio, la Iglesia Nuestra Señora del Carmen y el Municipio de General Villegas. Una iniciativa que ha reunido instituciones y equipos de trabajo que han colaborado para que este proyecto se lleve adelante y hoy sea una realidad.

Atento al desarrollo urbano que se está realizando en la zona del Barrio Trocha y Embarcadero, junto a la recuperación de edificios históricos como lo es la ex estación del Ferrocarril de Trocha Angosta hoy refuncionalizada y recuperada, nos encontramos hoy en un edificio de similares características ubicado en la esquina de las calles Monte Santiago y Tucumán, contiene una sala para Talleres y un Salón de Usos Múltiples, un área de servicios, baños y cocina.

Para concluir el acto Intendente Municipal Eduardo Campana, al Presidente Del Honorable Concejo Deliberante Juan José Tomaselli, al Obispo Monseñor Ariel Torrado Mosconi y a la Directora de Desarrollo Social Romina Dominguez Carvhalo realizaron el corte de cinta que dejó inaugurado el Hogar de Cristo General Villegas.

Relacionado