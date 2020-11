UN AÑO SIN MILAGROS ROBLEDO – INFORME DE DISTRITO INTERIOR (VIDEO)

El 13 de noviembre de 2019 Adrián Cristian Almirón, en ese entonces de 25 años mataba a Milagros Robledo de 17 años.

Valiéndose de la confianza que la adolescente le tenía la condujo hasta las afueras d ela ciudad de General Villegas, donde ese mismo día le quitó la vida, ocultando su cuerpo debajo de unos árboles, al que disimuló con ramas y un nylon.

pasados unos días su familia radicó la denuncia y al cabo de algo más de una semana, cuando el femicida se quebró ante las inminentes pruebas, el cuerpo de la menor pudo ser hallado.

El caso conmovió a todo el país y generó diferentes reacciones especialmente en la ciudad. Desde entonces el nombre de Milagros no pasa desapercibido y si bien no es un tema que esté permanentemente en la opinión pública, no ha quedado en el olvido, por el contrario, el paso del tiempo lo va haciendo parte de la sociedad y naturalmente es sinónimo de necesidad de concientizar para que no vuelvan a haber nuevas Milagros.

Distrito Interior fue con Brenda Verdugo y Mirta Ramirez, dos mujeres activas en la causa que lucha por los derechos de la mujer, hasta la sepultura de la adolescente asesinada y el lugar del hallazgo del cuerpo para hablar en general y particular sobre el hecho.

El informe, que recorre algunos detalles actuales que se han ido presentando, tiene por objeto, aportar a la lucha que mujeres y hombres libran para vivir en una sociedad cada vez más justa y «civilizada».

